Lewandowski, Boateng, Rebic & Co.: Niko Kovac erklärt seinen Personalplan beim FC Bayern

Bei seiner ersten Pressekonferenz als Trainer des FC Bayern hat Niko Kovac sämtlichen Wechselgedanken abwanderungswilliger Profis einen Riegel vorgeschoben. "Der FC Bayern hat einen sehr starken Kader. Das sind alles klasse Spieler. Ich möchte, dass wir diese Spieler hierbehalten können", sagte der 46-Jährige am Montag und verriet, dass er mit Torjäger Robert Lewandowski bereits Kontakt aufgenommen habe: "Ich habe mit Lewa telefoniert und ihm meinen Standpunkt mitgeteilt. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Er ist ein Weltklasse-Stürmer, der in München schon viel geleistet hat und noch leisten wird."

Kovac weiter: "Wir gehen nicht davon ab, dass Robert Lewandowski auch in diesem Jahr beim FC Bayern spielen wird. Ich habe ihm gesagt, wie wichtig er für die Mannschaft ist und welche Wertschätzung er genießt." Lewandowski hatte den Bayern vor der WM seinen Wechselwunsch mitgeteilt - trotz eines Vertrags bis 2021. Als potenzielles und bevorzugtes Transfer-Ziel des Polen galt stets Real Madrid. Mit seinen enttäuschenden Leistungen in Russland dürfte sich das Interesse der Spanier oder anderer Top-Klubs allerdings kaum vergrößert haben. Die Bayern-Bosse um Karl-Heinz Rummenigge hatten einen Verkauf des Stürmers ohnehin stets ausgeschlossen.

Kovac über Rebic: "Ein toller Spieler"

Möglicherweise bemühen sich die Bayern in den kommenden Wochen aber um eine weitere Alternative für den Torjäger. Als möglicher Kandidat gilt Ante Rebic, der Eintracht Frankfurt und Kovac in der vergangenen Saison zum DFB-Pokalsieg schoss. Kovac äußerte sich sehr positiv über seinen kroatischen Landsmann. "Er ist ein toller Spieler, der jeder Mannschaft gut zu Gesicht stehen würde", sagte der neue Bayern-Trainer und gratulierte zum Viertlefinaleinzug der Kroaten bei der WM: "Es freut mich, dass er bei der WM so performt."