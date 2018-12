Bayern-Trainer Niko Kovac hat zu seinem heutigen Chef Karl-Heinz Rummenigge offenbar eine lebenslange Verbindung. "Als ich klein war, war ich natürlich Bayern-Fan. Mein Lieblingsspieler war Karl-Heinz Rummenigge", verriet der Kroate der Bild und gab weitere Einblicke in sein Privatleben. So ist der 47-Jährige durch und durch Familienmensch: "Es ist sehr wichtig, das man eine Familie hat, zu der man gehen kann. In der heutigen Zeit geht das immer mehr verloren. Wir müssen uns das zurückholen. Das ist der Anker."