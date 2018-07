Und los geht´s! Am heutigen Montag startet Niko Kovac, der neue Cheftrainer des FC Bayern München, seinen Job an der Säbener Straße. Kovac, der in der vergangenen Saison völlig überraschend mit Eintracht Frankfurt den DFB-Pokal gewann, wird sich ab 11 Uhr auf einer Pressekonferenz erklären.

Die deutschen Nationalspieler werden dann aber noch nicht mit von der Partie sein, sie haben - genau wie der Pole Robert Lewandowski - noch drei Wochen Urlaub.

Am 23. Juli geht es für den FC Bayern für eine Woche in die USA, vom 2. bis 9. August findet das Trainingslager am Tegernsee in Rottach-Egern statt.