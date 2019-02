FC Bayern: Niko Kovac weist Kritiker Rafinha in die Schranken - "Darf in dieser Form nicht passieren"

Niko Kovac ist es leid. Der Trainer mag sich beim FC Bayern nicht mehr pausenlos zu unzufriedenen Fußball-Profis in seinem Luxuskader und grummelnden Reservisten äußern. „Ab dem heutigen Tag werde ich nur noch über Spieler reden, die gespielt haben. Alle anderen werden, wenn sie spielen, wieder in den Fokus rücken“, verkündete der 47 Jahre alte Kroate am Donnerstag, als er in der Pressekonferenz zum Bundesliga-Topspiel bei Borussia Mönchengladbach (Samstag, 18.30 Uhr) auf Thomas Müller angesprochen wurde. Der Vize-Kapitän steht seit einigen Wochen nicht mehr in der Startelf - ein Aufreger in München.