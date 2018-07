Nils Petersen verteidigt Nationalspieler: "Verdienen es, verwöhnt zu werden"

Nils Petersen hat eine Sonderbehandlung für Spieler der deutschen Nationalmannschaft verteidigt. „Ich verstehe den öffentlichen Zwiespalt, aber meine Meinung ist: Die Nationalspieler verdienen es in einem gewissen Maß, verwöhnt zu werden“, sagte der Stürmer des Bundesligisten SC Freiburg in der Sport Bild und ergänzte: „Die Belastung ist enorm hoch, wenn ich an die Spieler von Bayern denke: Sie haben nur englische Wochen, Spieler wie Kimmich auch noch den Confed Cup gespielt.“