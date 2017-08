Nizza mit Favre gegen Neapel live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Trainer Lucien Favre muss in der Champions League einen Fehlstart wettmachen. Am Wochenende kassierte der frühere Bundesliga-Coach mit seinem Verein OGC Nizza in der Ligue 1 bereits die zweite Niederlage im zweiten Spiel. Beim 1:2 gegen ES Troyes kamen die beiden Superstars Mario Balotelli und Neuzugang Wesley Sneijder nicht zum Einsatz.