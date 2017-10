Noah Awuku beschert der deutschen U17 den Auftaktsieg

Die deutschen U17-Fußballer sind dank eines späten Treffers mit einem knappen Sieg in die Weltmeisterschaft in Indien gestartet. Die Auswahl von Trainer Christian Wück bezwang am Samstag Costa Rica mit 2:1 (1:0). Der eingewechselte Mittelfeldspieler Noah Awuku von Holstein Kiel erzielte das Siegtor (89. Minute). Damit hat die DFB-Auswahl vor den folgenden Gruppenspielen gegen Iran am Dienstag und Guinea am Freitag gute Chancen auf die K.o.-Runde.