"Der Hype war schon extrem": Jetzt spricht der neue 96-Noah

Der „Hype um meine Person“ hat ihm zu schaffen gemacht. Das gibt er zu. Mittlerweile, sagt er, „habe ich mich daran gewöhnt“. Der Rummel „gehört auch dazu, es ging alles sehr schnell, ich bin ins kalte Wasser gesprungen.“ Aber Sarenren-Bazee machte gestern den Eindruck, als hätten ihn die Begleiterscheinungen des Profitums auch cooler ge­macht. Er brach sein Schweigen und erzählte so viel über sich wie nie zuvor. Zunächst einmal sein Spitzname: „Notschi“ rufen ihn die 96-Kollegen. Sein Lieblingsschauspieler ist Will Smith. Er gilt als Musik-Experte, oben auf der Playlist steht der Rap-Klassiker „In the Club“ von 50 Cent. Im 96-Club ist Sarenren-Bazee der Schnellste. Gern würde er im 100-Meter-Lauf gegen Weltrekordler Usain Bolt antreten: „Ein überragender Sportler, er wirkt immer glücklich, bemerkenswert.“

​Der Traum von Russland

Sarenren-Bazee handelt häufig „aus dem Bauch heraus“. Das war bei den Beraterwechseln so. Sein In­stinkt hilft ihm auf dem Platz, so bereitete er den 96-Sieg in Stuttgart vor, als der Ball eigentlich weg war, er aber nachsetzte. Idol seiner Jugendzeit war der Kameruner Weltstar Samuel Eto’o.Sarenren-Bazee machte gestern keine großen Sprüche. Zuallererst möchte er gesund bleiben. Fit und spielfreudig könnte er sich auch für Nigeria anbieten, schon in einem Jahr ist die WM in Russland. Nigeria führt die Qualifikationsgruppe an. „Wie jeder Fußballer träume ich davon, auch mal eine WM zu spielen“, sagt er. Mit „Notschi“ in Sotschi – das wäre ein schöner Hype um Sarenren-Bazee.