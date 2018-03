Noble Geste: Spanien-Torschütze Moreno widmet Tor verstorbenem Canizares-Sohn

„Olé“-Rufe aus der Gästekurve, ehrfurchtsvolles Staunen auf den restlichen Rängen: Spaniens Nationalteam ist wieder da und hat sich mit teilweise fantastischem Fußball beim 1:1 gegen Deutschland in Düsseldorf als WM-Favorit für Russland empfohlen. „Das ist unsere Botschaft: Dass wir überall gewinnen wollen“, sagte Trainer Julen Lopetegui am Freitagabend. Beim Weltmeister von 2010 begeisterte vor allem das Trio mit dem omnipräsenten Real-Star Isco, dem stets gefährlichen Dauerbrenner David Silva und dem nach wie vor genialen Ballverteiler Andrés Iniesta.

Die zweitgrößte spanische Tageszeitung "El Mundo" sah für beide Mannschaften noch Luft nach oben: "Es hätte alles passieren können." Das Unentschieden sei am Ende aber gerecht gewesen. © Screenshot/elmundo.es

"Auf der Höhe des Champions" titelte die spanische Tageszeitung as. Die Deutschen werden offenbar in Spanien als Favorit gehandelt. © Screenshot/as.com

Selbstbewusst: "Spanien antwortet auf den aktuellen Champion" schreibt die Tageszeitung "abc", die in Madrid erscheint. © Screenshot/abc.es

Die englische Boulevardzeitung "the sun" äußert sich kritisch zum Länderspiel Deutschland gegen Spanien. Müller hätte das Unentschieden "gerettet". © Screenshot/the sun

Noble Geste von Moreno

Iniesta hatte einem Zuckerpass das 1:0 durch Rodrigo Moreno in der 6. Minute eingeleitet. Moreno, der eine starke Saison beim FC Valencia spielt und den Vorzug vor Diego Costa erhalten hatte, streckte danach beide Zeigefinger Richtung Himmel. Aus einem traurigen Grund: Der frühere spanische Nationalkeeper Santiago Canizares trauert um seinen Sohn. Am Freitag - wenige Stunden vor dem Freundschaftsspiel Deutschland gegen Spanien - postete Canizares auf Twitter die traurige Nachricht: "Mein Sohn Santi ist tot. Santi starb umgeben von Frieden." Der Fünfjährige starb nach langer Krebs-Erkrankung. Rodrigo widmete dem Verstorbenen seinen Treffer. "Wir sind in diesem schweren Moment alle bei ihm", sagte er nach dem Spiel.