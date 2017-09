Nordderby erneut ohne Werder-Ultras: 170 Fans dürfen nicht ins Stadion

Wie wenige Minuten vor dem Anpfiff der Partie (die 0:0 endete/hier geht's zum Spielbericht) bekannt wurde, wurden zahlreichen Anhängern der Bremer der Zutritt zum Volksparkstadion verwehrt. Dabei handelt es sich offenbar um eine Sicherheitsmaßnahme der Hamburger Polizei. Im dritten Jahr in Folge fehlte so eine dreistellige Anzahl von Werder-Fans im Gästeblock. Schon in den vergangenen Jahren gelangten die Ultras nicht ins HSV-Stadion.