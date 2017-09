Nordderby-Historie HSV gegen Werder Bremen: Die krassesten Duelle

ALPTRAUM-JAHR FÜR DEN HSV: 2009 war Werder ein einziger Alptraum für den HSV. Binnen 19 Tagen kassierten die Hamburger in vier Spielen gegen Bremen Niederlagen in drei Wettbewerben. Werder verbaute den ungeliebten Hamburgern im Halbfinale des UEFA-Cups auch dank der Papierkugel den Finaleinzug ...

ALPTRAUM-JAHR FÜR DEN HSV: 2009 war Werder ein einziger Alptraum für den HSV. Binnen 19 Tagen kassierten die Hamburger in vier Spielen gegen Bremen Niederlagen in drei Wettbewerben. Werder verbaute den ungeliebten Hamburgern im Halbfinale des UEFA-Cups auch dank der Papierkugel den Finaleinzug ... © imago

... und Werder verhinderte, dass die Hamburger sich in der Meisterschaft einen Champions-League-Startplatz sichern konnten. "Dieses Trauma wird aus der Geschichte des HSV nicht mehr zu tilgen sein", jammerte damals Klub-Chef Bernd Hoffmann. "Wir haben den Hamburgern alles versaut, was man ihnen versauen kann", frohlockte der damalige Werder-Kapitän Torsten Frings. © imago

DERBY-KLATSCHE: 6:0 fertigte Werder Bremen den HSV 2004 ab. Es war das Jahr, als Werder letztmals deutscher Meister wurde. Die Klatsche war die höchste für den HSV in der Geschichte des Nordderbys. Damals erzielte der heutige Werder-Trainer Viktor Skripnik ein Tor per Elfmeter. Der höchste HSV-Sieg steht bei 5:0 (1980). © imago