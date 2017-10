Deutschland gegen Nordirland live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Anzeige

Ein Sieg beim Tabellenzweiten in Gruppe C in der Partie Nordirland gegen Deutschland am Donnerstag (20.45 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) – und die WM-Qualifikation für Russland 2018 wäre – wie auch bei der letzten Endrunde in Brasilien – vorzeitig perfekt.

Die DFB-Auswahl hat vor dem Duell mit den tapferen Nordiren im Windsor Park von Belfast fünf Punkte Vorsprung und selbst bei einer Niederlage wäre der Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw (57) die direkte Teilnahme wohl nicht mehr zu nehmen.

DFB: Der Kader für die WM-Quali Marc-André ter Stegen (FC Barcelona) © imago Bernd Leno (Bayer 04 Leverkusen) © imago Kevin Trapp (Paris Saint-Germain) © imago Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach) © imago Joshua Kimmich (FC Bayern München) © imago Antonio Rüdiger (FC Chelsea) © imago Jerome Boateng (FC Bayern München) © imago Shkodran Mustafi (FC Arsenal) © imago Niklas Süle (FC Bayern München) © imago Marvin Plattenhardt (Hertha BSC) © imago Mats Hummels (FC Bayern München) © imago Julian Brandt (Bayer 04 Leverkusen) © imago Emre Can (FC Liverpool) © imago Toni Kroos (Real Madrid) © imago Julian Draxler (Paris Saint-Germain) © imago Leon Goretzka (FC Schalke 04) © imago Sebastian Rudy (FC Bayern München) © dpa Lars Stindl (Borussia Mönchengladbach) © imago Timo Werner (RB Leipzig) © imago Amin Younes (Ajax Amsterdam) © imago Thomas Müller (FC Bayern München) © imago Leroy Sané (Manchester City) © imago Sandro Wagner (TSG 1899 Hoffenheim)

Umgekehrt haben die „Boys in Green“ von Nordirlands Nationaltrainer Michael O‘ Neill (48) mit einem Neun-Punkte-Polster auf Aserbaidschan und mit derzeit 19 Zählern die Playoff-Teilnahme sicher. „Wir gehen ohne Angst in diese Partie, denn für uns ist das beinahe ein Bonus-Spiel“, sagte Michael O‘ Neill am Mittwoch in Belfast, „die Frage ist: Können wir dies so nehmen und können wir die Messlatte noch ein wenig höher legen? Ich glaube ja und meine Spieler glauben das auch.“ Im Hinspiel in Hannover hatte Deutschland dem Überraschungsteam der EURO 2016 von der grünen Insel keine Chance gelassen.

Den verletzten Aaron Hughes wird auf nordirischer Seite wohl der 37-jährige Abwehr-Veteran Gareth McAuley von West Bromwich Albion ersetzen. Stuart Dallas, Jonny Evans und Oliver Norwood, allesamt schon beim EM-Wunder 2016 dabei, werden wohl auflaufen.

Hexenkessel: Rund 19.000 Menschen werden am Donnerstag das Stadion in Belfast füllen. © getty/Montage

Ganz anders die Lage beim DFB-Team. Bundestrainer Löw muss auf die Weltmeister Manuel Neuer und Sami Khedira verzichten. Mario Götze und Mesut Özil wurden für die beiden Partien in Belfast und in Kaiserslautern gegen Aserbaidschan nicht nominiert, Timo Werner meldete sich nach einer Blockade der Wirbelsäulenmuskulatur ab. Optionen in der Startelf wären England-Profi Leroy Sané von Manchester City, Gladbachs Lars Stindl oder – etwas überraschend – der Hoffenheimer Sandro Wagner. Julian Draxler, mit Paris Saint-Germain in der Ligue 1 und international auf Erfolgskurs, weiß: „Das wird ein unangenehmes Spiel. Die Nordiren können gut verteidigen und wir brauchen eine gute Leistung, müssen möglichst früh in Führung gehen.“ Der Wahl-Münchner Mats Hummels wird die „Die Mannschaft“ als Kapitän führen. „Uns erwartet ein hartes Spiel in einer leidenschaftlichen Umgebung“, so Hummels am Mittwoch, „die nordirischen Fans kann man nur bewundern.“

​Wie sehe ich Deutschland gegen Nordirland im TV?

RTL überträgt das Spiel Nordirland gegen Deutschland live im Free-TV. Die Übertragung läuft am Donnerstag ab 20.15 Uhr. Reporter in Belfast: Marco Hagemann. Als Experte wird Vize-Weltmeister Jens Lehmann an der Seite von Moderator Florian König auf diese Partie und im Anschluss auf weitere Top-Spiele aus den europäischen Quali-Gruppen blicken.

​Gibt es bei RTL einen Live-Stream zur EM-Quali?

Ja. RTL präsentiert die Partie in Zusammenarbeit mit TVnow.de in einem kostenpflichtigen Livestream. Das Angebot kann nach einer Testphase von 30 Tagen für 2,99 € monatlich gebucht werden.

​Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Spiel Nordirland gegen Deutschland bezahlen willst. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

​Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet einen Liveticker zum Spiel Nordirland gegen Deutschland an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 20.30 Uhr.

