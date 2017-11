Nordirland gegen Schweiz live im TV und Online-Stream schauen

Für Nordirlands Nationalmannschaft ist es die erste Teilnahme an den Playoff-Spielen zu einer Weltmeisterschaft. Die Schweizer kennen diese K.o.-Situation schon von der WM 2006, wo sie in zwei hoch dramatischen Spielen gegen die Türkei (2:0 / 2:4) aufgrund der Auswärtstorregelung in Istanbul das Ticket für das Turnier in Deutschland lösen konnten. In der Partie Nordirland gegen Schweiz am Donnerstag (20.45 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) wollen die Nordiren, in der WM-Qualifikation Gruppengegner Deutschlands, vor heimischer Kulisse in Belfast den Grundstein für die nächste Sensation nach der EM-Teilnahme von 2016 legen. „Die Jungs haben in den letzten Jahren eine Menge Erfahrungen in großen Spielen gemacht“, sagte Vize-Kapitän Jonny Evans der BBC, „auch in der absoluten Schlussphase eines Spiels können wir immer noch zulegen.“ Der Verteidiger von West Bromwich Albion aus der englischen Premier League weiß: „Es ist fantastisch, eine großartige Leistung wie 2016 zu wiederholen. Den Erfolgshunger, die Leidenschaft neu zu entfachen, ist eine großartige Erfahrung, die Qualifikation wäre für uns eine Riesen-Sache.“ Es wäre Nordirlands erste WM-Teilnahme seit 1986.