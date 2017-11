Not-Abwehr in Bremen? Hannover 96 muss umbauen

Daniel Haas (Jahrgang 1983): Der gebürtige Erlenbacher spielte von 2002 bis 2005 bei Hannover 96. In den drei Spielzeiten pendelte Haas zwischen Bank, zweiter Mannschaft und Tribüne. Am 34. und letzten Spieltag der Saison 2003/04 stand er gegen den VfL Bochum im Tor von Hannover 96, allerdings erst ab Beginn der zweiten Halbzeit, und fing sich zwei Gegentreffer - einen von Ex-96er Frank Fahrenhorst - bei der 1:3 Niederlage. Aktuell steht er beim FC Erzgebirge Aue unter Vertrag. © zur Nieden

Markus Miller (Jahrgang 1982): Der Allgäuer stand von 2010 bis 2015 bei Hannover 96 unter Vertrag. Da zu dieser Zeit ein gewisser Ron-Robert Zieler den Kasten von Hannover 96 hütete, kam Ersatzmann Miller nie zum Zug. Mit Ausnahme eines Spiels in der Europa League gegen Vorskla Poltava, welches 96 mit 3:1 gewann. Nach über einem Jahr Verletzungspause beendete Miller seine Karriere im Sommer 2015. Aktuell ist er Torwart-Trainer bei Wolfsburgs U17. © zur Nieden

Frank Juric (Jahrgang 1973): Der Australier stand von 2004 bis 2008 bei Hannover 96 unter Vertrag. In seinen ersten beiden Jahren stand der Keeper zwar fast immer Kader, spielte jedoch sein einziges Spiel erst am letzten Spieltag der Saison 2005/06 gegen Borussia Mönchengladbach. In den beiden Spielzeiten danach stand Juric nur noch dreimal im Profikader Hannovers und blieb dabei ohne Einsatz. © imago/Rust

Ferhat Bikmaz (Jahrgang 1988): Der Linksverteidiger kam in der Saison 2007/08 in der Rückrunde gegen Bayer Leverkusen in der 76. Minute auf den Platz. Danach spielte er nie wieder für die Profis von 96. Bikmaz spielt seit der Saison 2017/18 beim HSC Hannover, war zuvor aber sogar einmal in der Europa League aktiv, während seines Intermezzos in der Türkei bei Sivasspor. © Sascha Priesemann

Klaus Grzeskowiak (Jahrgang 1973): Bestritt für Hannover 96 ein Zweitliga-Spiel über die volle Distanz im April 1996. Hannover 96 verlor damals 4:1 bei Hertha BSC Berlin. Spielt auch noch mit 43 Jahren beim SV Damla Genc in der Kreisliga. © imago/Rust

Bernd Krumbein (Jahrgang 1955): 1976 bestritt er für die Roten eine Partie in der 1. Bundesliga gegen den KFC Uerdingen. Der Angreifer wurde für 15 Minuten eingewechselt. Die nächsten Schritte in seiner Karriere machte er bei Arminia Bielefeld, OSV Hannover, 1. FC Union Solingen und Arminia Hannover. In der 2. Bundesliga Nord gelangen ihm sogar 39 Tore. © imago/Horstmüller

Jürgen Detsch (Jahrgang 1947): Der Stürmer durfte 1970 bei der 7:2-Niederlage gegen den FC Bayern München für 30 Minuten ran. Bei Greuther Fürth spielte er danach in der 2. Bundesliga, jedoch schaffte er nie den großen Durchbruch. © imago/Horstmüller

Jaroslaw Lindner (Jahrgang 1988): Für 21 Minuten spielte der Stürmer 2009 gegen die TSG Hoffenheim. Lindner kam zuvor aus der eigenen Jugend und spielte hauptsächlich für die zweite Mannschaft der Roten, für die er in 74 Spielen 22 Tore erzielte. Sein weiterer Weg führte über Holstein Kiel und Wehen Wiesbaden bis zu seinem heutigen Klub die Sportfreunde Lotte. © imago/Streiflicht

Salim Djefaflia (Jahrgang 1978): Ralf Rangnick holte ihn zur Saison 2003/04 zu Hannover 96. Dort sollte der Franzose die Offensive verstärken, aber es blieb bei einem Spiel in der Bundesliga gegen Werder Bremen, bei dem er für sechs Minuten eingewechselt wurde. Ansonsten kam er nur bei der Reservemannschaft zum Zug. 2004 erfolgte dann sein Wechsel zum Regionalligisten Holstein Kiel und auch dort konnte er sich nicht durchsetzen. 2006 beendete er seine Karriere. © imago/Rust

Elias Huth (Jahrgang 1997): Der junge Stürmer war sogar nur eine Minute für die Profis von Hannover 96 auf dem Platz. 2016 bekam er gegen Heidenheim seinen bisher einzigen Kurzeinsatz in der 2. Bundesliga. Seit der U19 war Huth Spieler der Roten. Mit elf Toren in 19 Partien empfiel er sich für das Profiteam, stattdessen spielte er nur für die zweite Mannschaft, wo er ebenfalls elf Treffer markierte. Seit Beginn der Saison 2017/18 ist der Stürmer an den Drittligisten Rot-Weiss Erfurt ausgeliehen und ist dort fester Bestandteil der Offensive. © Sielski

Christian Handschug (Jahrgang 1969): Die große Stunde von Keeper Christian Handschug (Symbolbild) schlug in der ersten Runde des DFB-Pokals 1987. Gegen den VfL Wolfsburg setzte es ein 0:3. Es sollte das letzte Spiel Handschugs bleiben. © imago/ActionPictures

Uwe Kathmann (Jahrgang 1959): Er bekam einen 10-Minuten-Einsatz für die Roten 1979 gegen Viktoria Köln in der 2. Bundesliga Nord. Nach seiner aktiven Fußballkarriere gründete er seine eigene Beraterfirma. © imago/Rust

Florian Büchler (Jahrgang 1988): Das war ein ganz kurzer Auftritt auf der großen Fußballbühne: Florian Büchler war zwar einige Jahre bei Hannover 96 (von 2008-2012), kam jedoch eher in der Reserve zum Einsatz. Doch am 19.12. 2009 durfte er sich zeigen – eine ganze Minute lang. Kurz vor Ende gegen Bochum eingewechselt, konnte auch der Mittelstürmer die 2:3-Niederlage nicht mehr verhindern. Der 29-Jährige spielt seit der Saison 2017/18 beim TuS Germania Hagen in der Bezirksliga. © imago/ Schroedter

Kai Wagener (Jahrgang 1972): Der Torwart (Symbolbild) absolvierte eine Partie für Hannover 96 über 90 Minuten im Jahr 1999. Der Gegner in der 2. Bundesliga hieß Wattenscheid 09 und Wagener siegte mit 96 2:1. © imago/ActionPictures

Rubic Ghasemi-Nobakht (Jahrgang 1987): Spielte 2009/10 eine Halbzeit für Hannover 96 gegen die TSG 1899 Hoffenheim, verschwand danach aber wieder von der großen Fußballbühne. Der Göttinger stand zuletzt 2015 für den Berliner AK auf dem Platz. © imago/Kaletta

Kurt Handke (Jahrgang 1935): Der Stürmer (Symbolbild) hat in der Saison 1961/62 einmal über 90 Minuten gegen den SC Concordia Hamburg in der Oberliga Nord gespielt. © Sven Just (Archiv)

Wolfgang Thiele (Jahrgang 1951): Der Abwehrspieler (Symbolbild) durfte einmal gegen Eintracht Fankfurt in der Saison 1971/72. In 23 Minuten konnte er den Roten aber nicht mehr helfen, das Spiel ging mit 1:3 verloren. © Sven Just (Archiv)

Rene Morgenstern (Jahrgang 1974): Der Verteidiger bekam seinen Eisatz 1995 gegen Carl Zeiss Jena, allerdings nur für vier Minuten. Nach seiner Zeit bei Hannover 96 spielte er noch für den Rotenburger SV in der Oberliga und für den TuS Celle in der Regionalliga Nord. © imago/Rust

Florian Ballas (Jahrgang 1993): Der gebürtige Saarbrückener absolvierte die gesamte Partie gegen den VfR Aalen in der zweiten Runde des DFB-Pokals 2014 als Innenverteidiger. Das Spiel ging mit 2:0 verloren. Nach einem Jahr bei den Roten wurde er in seine Heimatstadt Saarbrücken ausgeliehen und nach einer weiteren Spielzeit schließlich an den FSV Frankfurt verkauft. Aktuell steht er bei Dynamo Dresden unter Vertrag. © imago/Sielski

Uzeir Karaman (Jahrgang 1967): Gegen den Karlsruher SC bekam der Mittelfeldspieler (links) 1998 einen Einsatz über 38 Minuten für Hannover 96. Er spielte außerdem bei Arminia Hannover und dem TuS Celle. © imago/Rust

Goran Stojanovic (Jahrgang 1967): Der Mittelspieler konnte sich 1995 gegen Mainz 05 nur kurz zeigen. Er wurde in der 51. Minute eingewechselt und musste neun Minuten später mit einer roten Karte den Platz wieder verlassen. Es blieb sein einziger Auftritt in der 2. Bundesliga. Mit dem TSV Havelse spielte er noch einmal im DFB-Pokal. © imago/Rust

Oliver Arlt (Jahrgang 1969): Im Jahr 1987 war der Mittelfeldspieler (Symbolbild) gegen den 1. FC Saarbrücken für sieben Minuten auf dem Feld. Der Kurzeinsatz war seine einzige Erfahrung in der 2. Bundesliga. © Sven Just (Archiv)

Markus Weck (Jahrgang 1984): Im Jahr 2005 durfte sich Weck 56 Minuten lang im DFB-Pokal gegen Alemannia Aachen bei den Profis beweisen. Sonst war der Mittelfeldmann für die Reserve aktiv. Nach Hannover 96 führte sein Weg über den TSV Pattensen und dem SV Bavenstedt zum SV Eintracht Hiddestorf. © imago/Rust

Heiner Backhaus (Jahrgang 1982): Der ehemalige Hannoveraner blickt auf eine große Karriere zurück. Zwar spielte er nicht für Topteams, dafür aber bei vielen Vereinen aus verschiedensten Länder. 2001 spielte Backhaus 29 Minuten lang gegen Unterhaching. Weitere Spielzeiten absolvierte er bei weiteren deutschen Vereinen, auf Zypern, auf Malta und in Hong Kong. 2014 begann er als Trainer bei Inter Leipzig. © imago/Rust

Danny Haß (Jahrgang 1974): Er war hauptsächlich für die Reserve der Roten im Einsatz. 2000 trat er einmal für die Profis gegen den VfL Bochum an. © imago/Rust

Jürgen Siegel (Jahrgang 1959): Siegel durfte 1985 im Spiel gegen Union Solingen zwölf Minuten für die Roten ran. Nach seiner Zeit bei 96 bestritt er für den TSV Havelse und TuS Celle 126 Spiele in der Oberliga Nord. Ist aktuell Trainer beim SV Frielingen in der Kreisliga. © imago/Rust

Radoslaw Marut (Jahrgang 1973): In der Saison 1996/97 stieß der Pole (Symbolbild) zu den Roten. Am vierten Spieltag gegen den Lüneburger SK spielte er für 23 Minuten, sonst nie wieder für Hannover 96. © Sven Just (Archiv)

Sebastian Ernst (Jahrgang 1995): Der offensive Mittelfeldspieler (rechts) war in Hannover größtenteils in der Reserve aktiv. Im Jahr 2014 durfte Ernst im DFB-Pokal gegen den VfR Aalen zehn Minuten bei den Profis spielen. Nach seiner Zeit in Hannover war Ernst beim 1. FC Magdeburg, den Würzburger Kickers und bei Greuther Fürth. © Sascha Priesemann

Jose Manuel (Jahrgang 1973): Der Spanier war ein Jahr an Hannover ausgeliehen. Den Rest seiner Karriere spielte er ausschließlich in seinem Heimatland. Nur auf ein Spiel kam der rechte Mittelfeldspieler bei den Roten in der Saison 2002/03. 21 Minuten durfte er gegen Arminia Bielefeld ran. © imago/Rust

Jörg Korte (Jahrgang 1968): Der einzige Gegner, gegen den der Mittelfeldspieler (Symbolbild) auf dem Platz war, hieß 1. FC Saarbrücken. 1987 wurde er zur zweiten Halbzeit eingewechselt und schoss wenige Minuten später den 1:1-Endstand. © Sven Just (Archiv)

Jose Manuel Cobano (Jahrgang 1964): Der Mittelfeldspieler erzielte 1984 einen Treffer bei seinem eizigen Einsatz für Hannover 96. Der damalige Gegner war Hertha BSC Berlin. Er schoss den 2:2-Ausgleichstreffer in der 82. Minute. Er wurde erst sehs Minuten zuvor eingewechselt. © imago/Rust

Klaus Plischke (Jahrgang 1944): Seine einzige Partie für Hannover 96 war im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen den VfB Stuttgart im Jahr 1969. (Symbolbild) © Sven Just (Archiv)

Faruk Nambar (Jahrgang 1974): Der Türke (vorne) wechselte von TeBe Berlin zu Hannover 96 (hier noch im Berliner Trikot). In dem halben Jahr bei den Roten absolvierte er 1999 eine DFB-Pokal-Partie gegen den VfB Lübeck. Er wurde in der 69. Minute eingewechselt. Danach zog es ihn zurück in die Türkei, wo er in der Süper Lig 13 mal zum Einsatz kam, bis er später wieder zurück nach Deutschland wechselte. © imago/Oliver Behrendt