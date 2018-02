Notwechsel bei Hannover 96: Waldemar Anton raus, Pirmin Schwegler rein

50. Florian Büchler (21 Jahre 1 Monat 26 Tage): Das war ein ganz kurzer Auftritt auf der großen Fußballbühne: Florian Büchler war zwar einige Jahre bei Hannover 96 (von 2008-2012), kam jedoch eher in der Reserve zum Einsatz. Doch am 19.12. 2009 gegen Bochum durfte er sich zeigen – eine ganze Minute lang. © imago/ Schroedter

49. Sal Zizzo (21 Jahre 1 Monat 7 Tage): war drei Jahre lang bei Hannover 96 unter Vertrag. Am 10.05.2008 debütierte er gegen Werder Bremen und verlor gleich mit 6:1. Weitere achtmal spielte er für dir Profis. Hauptsächlich war der Verteidiger in der Reserve im Einsatz. © imago/Icon SMI

48. Rachid Belarbi (21 Jahre 0 Monate 29 Tage): Der Deutsch-Marokkaner war in vielen deutschen Vereinen unter Vertrag. Als er am 06.12.1985 mit 96 gegen Leverkusen debütierte, startete er seine Karriere. Für Hannover absolvierte er in drei Jahren 32 Spiele. © imago/Rust

47. Winfried Wottka (21 Jahre 0 Monate 12 Tage): Der Stürmer spielte zwei Jahre für Hannover 96. Auf seine erste Partie am 01.03.1969 folgten nur weitere zwei in der Bundesliga und eine im DFB-Pokal. © Imago MIS (Symbolbild)

46. Peter Anders (20 Jahre 11 Monate 5 Tage): 477 mal lief der Abwehrchef zwischen 1967 und 1981 für Hannover 96 auf. Nur Jörg Sievers schaffte insgesamt mehr Einsätze für die Roten. Sein Debüt feierte er am 03.06.1967 gegen Kaiserslautern. Nach seinem Karriereende 1981 spielte Anders noch einige Jahre für Wacker Osterwald und den TSV Horst.

45. Jonas Troest (20 Jahre 11 Monate 1 Tag): Nach seiner Verpflichtung im Januar 2006 machte Troest nur acht Bundesligaspiele für 96. Eines davon war sein Debüt am 5. Februar 2006 gegen die Nürnberger (1:1). Nur ein Jahr blieb er bei den Roten, ehe es ihn zurück nach Dänemark zog. © imago

44. Bernd Helmschrot (20 Jahre 10 Monate 30 Tage): Keeper Helmschrot (rechts) spielte zum ersten Mal am 17. Februar 1968 für Hannover 96 in der Bundesliga. Beim Debüt gegen den Hamburger SV lautete das Endergebnis 2:2. Weitere Stationen in seiner Karriere waren unter anderem 1860 München, Kickers Offenbach und Victoria Köln. Seine Karriere beendete er 1984 beim SC Fortuna Köln, wo er zusammen mit Dieter Schatzschneider spielte. © imago/WEREK

43. Peter Loof (20 Jahre 10 Monate 25 Tage): Am ersten Spieltag der 1968/69 debütierte Loof in der 96-Abwehr. Gegen den SV Werder Bremen setzte es damals eine 2:3-Niederlage an der Weser. 1971 wechselte er zu Arminia Bielefeld. © imago/Horst Müller

42. Leon Balogun (20 Jahre 9 Monate 22 Tage): Balogun debütierte für 96 am 19. April 2009 gegen den Hamburger SV (1:2). Nach nur zwei Jahren bei 96 wechselte er zum SV Werder Bremen II, anschließend zu Fortuna Düsseldorf und zu Darmstadt 98. Im Juli 2017 unterzeichnete er einen Vertrag beim 1. FSV Mainz 05. © imago

41. Daniel Haas (20 Jahre 9 Monate 20 Tage): Der gebürtige Erlenbacher spielte von 2002 bis 2005 bei Hannover 96. In den drei Spielzeiten pendelte Haas zwischen Bank, zweiter Mannschaft und Tribüne. Am 34. und letzten Spieltag der Saison 2003/04 stand er gegen den VfL Bochum im Tor von Hannover 96, allerdings erst ab Beginn der zweiten Halbzeit, und fing sich zwei Gegentreffer - einen von Ex-96er Frank Fahrenhorst - bei der 1:3 Niederlage. © zur Nieden

40. Bernd Krumbein: Am 15.05.1976 bestritt er für die Roten seine einzige Partie in der 1. Bundesliga gegen den KFC Uerdingen. Der Angreifer wurde für 15 Minuten eingewechselt. Die nächsten Schritte in seiner Karriere machte er bei Arminia Bielefeld, OSV Hannover, 1. FC Union Solingen und Arminia Hannover. In der 2. Bundesliga Nord gelangen ihm sogar 39 Tore. © imago/Horstmüller

38. Marius Wolf (20 Jahre 9 Monate 0 Tage): Der Mittelfeldspieler ist an Eintracht Frankfurt verliehen. Im Sommer 2018 wird er fest zur Eintracht wechseln. Sein Debüt am 27.02.2016 gegen den VfB Stuttgart war eines von zwei Spielen, das er für die Roten absolvierte. © dpa

38. Karl-August Herbeck (20 Jahre 9 Monate 0 Tage): Der Stürmer spielte nur in Hannover, bei 96 und beim OSV. Am 24.06.1972 debütierte er gegen Eintracht Frankfurt in der 1. Bundesliga. 15 Einsätze bekam er insgesamt bei den Roten. © imago/Horstmüller

37. Denis Wolf (20 Jahre 8 Monate 12 Tage): Er schaffte nie den großen Sprung in den Profibereich. Nur wenige Kurzeinsätze bekam er für die Roten. Den ersten am 27.09.2003 gegen Kaiserslautern. © imago/Garcia

36. Manuel Schmiedebach (20 Jahre 8 Monate 3 Tage): Am 08.08.2009 feierte der Mittelfeldspieler sein Debüt gegen Hertha BSC Berlin. Erst 2008 wechselte er von den Berlinern zu den Roten. Aktuell ist er aus dem Mittelfeld von Hannover 96 nicht wegzudenken. © dpa

35. Willi Reimann (20 Jahre 7 Monate 22 Tage): Der Mittelstürmer debütierte in der Bundesliga am 15.08.1970 gegen Rot-Weiss Essen. In seiner Karriere spielte er nur für zwei Proficlubs: Hannover 96 (1970 bis 1974) und den Hamburger SV (1974 bis 1981). Zwischen 1987 und 1990 war er darüber hinaus auch als Trainer beim Hamburger SV beschäftigt. © imago/Rust

34. Jan Rosenthal (20 Jahre 4 Monate 6 Tage): Rosenthal debütierte am 13. August 2006 bei der 2:4-Niederlage gegen Werder Bremen. Peter Neururer wechselte ihn damals in der 76. Minute ein. Unvergessen bleibt der vom eigentlichen Feldspieler gehaltene Elfmeter gegen Wolfsburg in der Saison 2008/09. Das 96-Eigengewächs verließ die Roten 2010 nach zehn Jahren in Richtung Freiburg. Über Frankfurt fand Rosenthal den Weg zu seinem aktuellen Klub SV Darmstadt 98. © dpa

33. Mike-Steven Bähre (20 Jahre 4 Monate 2 Tage): Michael Frontzeck brachte Bähre am 12. Dezember 2015 in der 77. Minute für Allan Saint-Maximin. Bislang war es der erste und letzte Auftritt des Garbseners in der Bundesliga, aber im zarten Alter von 22 Jahren könnte Bähre noch den Durchbruch bei den Roten schaffen. © imago/Michael Weber

32. Johannes Dietwald (20 Jahre 4 Monate 0 Tage): Am 13. August 2005 wurde Dietwald gegen den 1.FC Nürnberg in der 87. Minute eingewechselt. Nürnberg erzielte in der Schlussminute den 1:1 Ausgleich. Dietwald spielte in Hannovers U19 und der Reserve. 2007 wechselte er zum TSV Mühlenfeld, wo er 2012 seine Karriere beendete. © imago/Kaletta

31. Kurt Ritter (20 Jahre 3 Monate 10 Tage): Bei seinem Debüt am 22. März 1969 wurde Ritter gegen den Hamburger SV eingewechselt. Bei dem 2:2-Remis trafen Ikonen wie Uwe Seeler für den HSV und Jupp Heynckes für 96. Nach Hannover 96 folgten noch die Stationen Eintracht Frankfurt, DJK Gütersloh sowie der Karlsruher FV, wo er 1975 seine letzte Saison spielte. © imago/Horst Müller

30. Pedro Milasincic (20 Jahre 2 Monate 27 Tage): Am 16. September 1972 wurde Milasincic am ersten Spieltag beim Stand von 3:0 für den FC Schalke 04 in der Halbzeit eingewechselt. Vier Minuten später traf er zum 3:1 Endstand. Nach nur einem Jahr und drei Einsätzen verließ Milasincic die Roten und schloss sich unter anderem Preußen Münster und dem VfL Osnabrück an. 1980 beendetet er seine Karriere. © imago/Horst Müller

29. Fynn Arkenberg (20 Jahre 2 Monate 3 Tage): Kurz nachdem Daniel Stendel das Ruder als Chef-Trainer übernahm, kam Arkenberg zu seinem Debüt in der Bundesliga. Am 7. Mai 2016 stand er gegen die TSG 1899 Hoffenheim 90 Minuten auf dem Platz und Hannover 96 siegte mit 1:0. © imago

28. Erik Jendrisek (19 Jahre 10 Monate 28 Tage): Erik Jendrisek gab sein Debüt am 23. September 2006 beim 1:1-Unentschieden gegen Bayer 04 Leverkusen. Der ausgeliehene Mittelstürmer wechselte nach nur einem Jahr bei den Roten 2007 zum 1.FC Kaiserslautern. Seit Juli 2017 spielt der Slowake beim AO Xanthi.

27. Andre Hoffmann (19 Jahre 10 Monate 21 Tage): Andre Hoffmann kann auf ein sehr torreiches Debüt im 96-Dress zurückblicken. Bei der 5:4-Niederlage auf Schalke wurde Hoffmann am 18. Januar 2013 in der 77. Minute eingewechselt. Am 1. Januar 2017 unterschrieb der Innenverteidiger seinen neuen Vertrag bei Fortuna Düsseldorf. © imago/Laci Perenyi

26. Rainer Zobel (19 Jahre 9 Monate 14 Tage): Sein erster Auftritt für die Roten ist schon eine Weile her! Bereits am 17. August 1968 lief Rainer Zobel erstmals für 96 auf. Nach 246 Bundesligaspielen gab der ehemalige Mittelfeldmann 1976 sein Karriereende bekannt.

25. Ferhat Bikmaz (19 Jahre 8 Monate 3 Tage ): Der gebürtige Hannoveraner spielte am 9. März 2008 bei der 0:2-Auswärtspleite in Leverkusen erstmals für die Roten. Seit dem 1. Juli 2017 gibt Bikmaz beim HSC Hannover die Richtung vor.

24. Noah Joel Sarenren Bazee (19 Jahre 7 Monate 18 Tage): Der Rechtsaußen spielte vor seinem Profi-Debüt am 8. April 2016 drei Jahre in der 96-Jugend. Sarenren Bazee hat aktuell noch bis zum 30. Juni 2021 Vertrag bei den Roten.

23. Iver Fossum (19 Jahre 7 Monate 12 Tage): Der zentrale Mittelfeldspieler kam im Januar 2016 vom norwegischen Erstligisten Strömsgodset IF an die Leine und gab seinen Einstand gemeinsam mit... © Lobback

22. Waldemar Anton (19 Jahre 7 Monate 7 Tage): ...Waldemar Anton! Am 27. Februar 2016 konnten die Jungstars beim 1:2-Auswärtssieg in Stuttgart ihr Debüt feiern. Anders als Fossum stammt der Innenverteidiger aus der 96-Jugend und spielt schon seit 2008 für die Roten.

21. Felix Möller (19 Jahre 6 Monate 16 Tage): Felix Möller stand bei seinem Bundesliga-Debüt am 1. März 1987 in der Startelf und absolvierte die Partie gegen den 1.FC Saarbrücken über die volle Spielzeit. Am 1. Juli 2001 hat der frühere Mittelfeldspieler sein Karriereende bekanntgegeben.

20. Mathias Kuhlmey (19 Jahre 5 Monate 19 Tage): Kuhlmey kam erstmals am 16. August 1985 unter Trainer Werner Biskup zum Einsatz. Bei der 8:2-Auswärtsniederlage in Bremen wurde der Defensivspieler in der 53. Minute eingewechselt. Der gebürtige Hannoveraner spielte insgesamt zwölf Jahre bei den Roten.

19. Hendrik Hahne (19 Jahre 4 Monate 26 Tage): Insgesamt 238 Minuten durfte Hendrik Hahne Bundesliga-Luft schnuppern. Am 10. September 2009 wurde der Offensivspieler beim 2:0-Sieg gegen Eintracht Frankfurt erstmals eingewechselt. Seit dem 1. August 2014 spielt der gebürtige Gronauer beim TSV Bemerode. © Peter Steffen

18. Tranquillo Barnetta (19 Jahre 3 Monate 27 Tage): Barnetta feierte sein Debüt am 18. September 2004 beim Auswärtsspiel in Bremen. Der Mittelstürmer wurde in der 57.Minute eingewechselt, konnte die 0:3 Niederlage der Roten aber nicht mehr abwenden. Am 1. Januar 2017 kehrte der Offensivspieler nach 13 Jahren zum FC St. Gallen in die Schweiz zurück.

17. Fabian Montabell (19 Jahre 3 Monate 9 Tage): Fabian Montabell wurde erstmals am 22.05.2004 bei der 1:3-Auswärtsniederlage beim Vfl Bochum eingewechselt. In der 78.Minute brachte Trainer Ewald Lienen den Mittelstürmer für 96-Legende Altin Lala. Am 1. Juli 2017 wechselte der Rechtsfuß zum SV Bergisch Gladbach 09 in die Mittelrheinliga. © dpa

16. Rolf Blau (19 Jahre 2 Monate 24 Tage): Trotz 400 Spielen, die Blau in seiner Karriere absolvierte, wird er sein erstes Bundesligaspiel wohl nicht vergessen. Mit 1:5 ging 96 gegen den FC Schalke 04 unter. Nach seiner Einwechslung in der 58. Minute kassierten die Roten noch drei Tore - alle samt durch Klaus Fischer. © imago

15. Per Mertesacker (19 Jahre 1 Monat 3 Tage): Per Mertesacker ist einer der berühmtesten Bundesliga-Debütanten von Hannover 96. Im März 2003 debütierte er im Spiel gegen den 1. FC Köln (2:1). Es folgten 220 weitere Spiele in der ersten deutschen Spielklasse - für 96 und Werder Bremen. 2011 wechselte er zum FC Arsenal. Sein Karriereende hat er bereits für Juli 2018 geplant. © imago

14. Wilfried Ahnefeld (19 Jahre 0 Monate 13 Tage): Nach seinem Debüt im Oktober 1967 blieb Ahnefeld nur noch zwei Jahre bei den Roten. Den Rest seiner Karriere verbrachte er beim VfL Wolfsburg. © imago

13. Oliver Stoecking (18 Jahre 11 Monate 13 Tage): Stoecking machte nur ein Bundesliga-Spiel. Beim 1:1 gegen den SV Waldhof Mannheim im April 1986 durfte er allerdings nur für zwei Minuten ran. © imago

12. Claus Brune (18 Jahre 10 Monate 17 Tage): Im August 1968 stürmte Brune neben Hans Siemensmeyer und Jupp Heynckes von Beginn an. Ein Tor schoss er dort noch nicht. Allerdings ließ er in 61 weiteren Bundesliga-Partien noch zwölf Treffer folgen.Im Juli 1975 beendete er seine Karriere. © imago

11. Detlev Dammeier (18 Jahre 10 Monate 4 Tage): 1986 wechselte Dammeier vom FC Stadthagen zu den Roten. Knapp ein Jahr später debütierte er bei den Profis. Mit 3:2 gewann er gegen den Karlsruher SC. 1989 wechselte er zum Hamburger SV, danach zum VfL Wolfsburg und letztendlich zu Arminia Bielefeld. Dort beendete er 2006 seine Karriere. © imago

10. Morten Jensen (18 Jahre 7 Monate 23 Tage): Am 34. Spieltag der Saison 2005/06 bekam Jensen seine Chance im Tor vom damaligen Trainer Peter Neururer. Nach dem 2:2 gegen Bayer 04 Leverkusen folgte noch ein weiterer Einsatz über 90 Minuten. Danach wurde Jensen zu Hessen Kassel abgegeben. Im Juli 2016 unterschrieb er beim TSV Havelse. © imago

9. Christopher Avevor (18 Jahre 7 Monate 7 Tage): Für Avevor lief das Debüt gegen den VfL Wolfsburg (0:2) im September 2010 nicht wie gewünscht. Vor dem 0:2 wurde er von Edin Dzeko im Laufduell abgeschüttelt. Von Torhüter Florian Fromlowitz wurde er anschließend getröstet. An seiner weiteren Karriere rüttelte dieser Vorfall allerdings nicht. 2016 wechselte er zum FC St. Pauli. © imago

8. Martin Groth (18 Jahre 6 Monate 24 Tage): Beim 3:3 gegen Eintracht Frankfurt am 14. Mai 1988 erlebte Groth eine turbulente Partie. Vier Jahre später gewann er den DFB-Pokal mit Hannover 96. Nach seiner letzten Station beim SC Langenhagen beendete er 2008 seine aktive Laufbahn. © imago

7. Jürgen Milewski (18 Jahre 5 Monate 10 Tage): Mit dem Hamburger SV feierte Milewski seine größten Erfolge. Zweimal wurde er deutscher Meister, 1983 sogar Europapokalsieger der Landesmeister. Sein erstes von insgesamt 171 Bundesligaspielen absolvierte 1976 beim 0:1 von 96 gegen Hertha BSC. 1989 gab er sein Karriereende bekannt. © imago

6. Allan Saint-Maximin (18 Jahre 5 Monate 10 Tage): Dem 30-minütigen Einsatz vom Franzosen im Debüt gegen Bayer 04 Leverkusen (0:1) folgten noch 17 weitere Spiele im Trikot der 96er. Nach dem Leihende kehrte er zurück nach Frankreich. Im Sommer 2017 wechselte er für 10 Millionen Euro von Monaco nach Nizza. © imago

5. Tim Dierßen (18 Jahre 3 Monate 10 Tage): Wirklich profitiert hat Dierßen von seinem Bundesligadebüt im April 2014 gegen die Stuttgarter (0:0) nicht. Gerade mal eine Minute spielte er, ehe der Schiedsrichter zum Spielende pfiff. Es folgten nur noch zwei weitere Kurzeinsätze. Im Sommer 2017 verlängerte 96 den Vertrag mit Dierßen nicht. © imago

4. Maximilian Heidenreich (18 Jahre 3 Monate 1 Tag): Heidenreich machte sein erstes Bundesligaspiel am 10. August 1985 beim 1:1 von 96 gegen Bayer 04 Leverkusen. Es folgten Stationen bei 1860 München, Eintracht Frankfurt, beim FC Basel, SC Freiburg, VfL Wolfsburg und Wattenscheid 09. Insgesamt kam er auf 166 Bundesligaspiele. © imago

3. Sören Halfar (18 Jahre 0 Monate 27 Tage): Neben 96-Legenden wie Steven Cherundolo, Per Mertesacker und Dariusz Zuraw deübtierte Halfar 2005 gegen Arminia Bielefeld. 96 gewann durch einen Treffer von Daniel Stendel mit 1:0. Bis 2008 blieb Halfar bei den Roten, bis er nach Paderborn wechselte. Danach folgten Stationen bei Wacker Burghausen und beim SV Sandhausen. Dort beendete er 2013 seine Karriere im Alter von 26 Jahren. © imago

2. Konstantin Rausch (18 Jahre 0 Monate 15 Tage): Kurz nach seinem 18. Geburtstag durfte Rausch sein Debüt gegen die Stuttgarter feiern, Ex-Trainer Dieter Hecking schickte ihn sogar von Beginn an aufs Feld. Nach nur 45 Minuten war allerdings Schluss. Wegen einer Verletzung musste er ausgewechselt werden. Über Stationen beim VfB Stuttgart und bei Darmstadt 96 landete er im Sommer 2016 beim 1. FC Köln. © imago