Novakovic bietet 1. FC Köln Hilfe an: "Würde gratis zurückkommen"

Was Claudio Pizarro kann, das kann ich auch, scheint sich da jemand zu denken.

Milivoje Novakovic bietet sich beim 1. FC Köln an. Der ehemalige Torjäger (insgesamt 176 Spiele, 81 Tore) hatte seine Karriere nach der abgelaufenen Saison eigentlich beendet. Doch für seinen Herzensklub würde er wohl nochmal die Treter schnüren, wie er gegenüber dem Express erklärte. Umsonst. "Ich würde gratis zurückkommen. Ich traue mir zehn Tore zu. Gib mir drei Wochen, und ich bin wieder im Saft. Ich bin bereit", sagte der 38-jährige Slowene, der zuletzt für den slowenischen Meister NK Maribor spielte und in 26 Spielen immer noch beachtliche 11 Tore vorzuweisen hatte. Auch für die slowenische Nationalmannschaft traf er noch in der WM-Qualifikation.