Novum in der Bundesliga: Fanclub von RB Leipzig betreibt Stadion-Kapelle

Leipzig. Novum in der Red Bull Arena – zum Stadion gehört seit wenigen Tagen eine eigene Kapelle. Der christliche Fanclub „Holy Bulls“ hat die Räumlichkeiten in Eigeninitiative gestaltet und umgebaut. Auch bei anderen Bundesligisten wie Schalke , Frankfurt und Berlin gibt es eine Kapelle im Stadion. Das Besondere in Leipzig: Der Fanclub betreibt den Ort der Andacht selbst.

Mehrere Wochen haben etwa 30 Mitglieder die zwei Zimmer im Nordbereich des Stadions, die früher einmal Büros waren, renoviert, eine Küchenzeile eingebaut sowie einen neuen Fußboden verlegt. Der Fanclub hat die Sanierung selbst finanziert, will die Kosten durch Spenden wieder hereinholen. Am Samstag wurde die neue Kapelle vor dem Topspiel gegen Borussia Dortmund (1:1) im Beisein von RB-Boss Oliver Mintzlaff sowie den Direktoren Ulrich Wolter und Matthias Reichwald eingeweiht.

Geöffnet wird sie erst einmal nur bei den Bundesliga-Heimspielen sein. Künftig soll es in der Stadionkapelle, in der etwa 40 Personen Platz finden, auch Fantreffen, Lesungen und Andachten geben. Den Namen der Kapelle, „Gloria“, haben die Holy Bulls in Anlehnung an die christlich-musikalische Tradition, den Begriff „Ehre“ und gemäß dem Motto des Fanclubs: Gloria – Fidelitas – Gratia ( Ehre sei Gott – Treue zum Verein – Freundschaft untereinander) ausgewählt.