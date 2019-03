NPD lobt Ultra-Aktion - Entsetzen im Verein: Rechtsruck bei 96-Anhängern? 

Die rund 60 Problemfans des Fußball-Bundesligisten Hannover 96, die am Sonntag in eine handfeste Auseinandersetzung mit Linksautonomen in der Nordstadt geraten sind, haben für ihr Vorgehen Lob von der Jugendorganisation der rechtsextremistischen Partei NPD erhalten.

Die Gruppe Junge Nationalisten (JN) meldete sich über den Kurznachrichtendienst Twitter zu Wort. „Der Vorfall am vergangenen Wochenende in der Nordstadt zeigt, dass den Antifa-Spinnern viel zu lange freie Hand gelassen wurde“, heißt es in der Nachricht. Die Fanszene habe den Anfang gemacht und gezeigt, dass man sich nicht kampflos unterordnen werde. „Nun heißt es, zusammenstehen und die Linken in ihre Schranken weisen“, heißt es in der Mitteilung.