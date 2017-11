Nullnummer statt Klassiker: Deutschland nur Remis gegen England

Anzeige

England gegen Deutschland. London. Wembley-Stadion. Flutlicht. Bereits die Ankündigung implizierte eigentlich, dass das Aufeinandertreffen der ewigen Rivalen kein normales Spiel sein kann. Egal, ob an einer Welt- oder Europameisterschaft, in einer Qualifikationsrunde oder eben in einem Testspiel im November – einfach niemals.

Dass dies an diesem Abend auch so blieb, hatte aber vor allem damit zu tun, dass an diesem Wochenende auf der Insel der so genannte „Remembrance Day“, der Kriegstotengedenktag abgehalten wird. Seit geraumer Zeit werden überall Erinnerungs-Mohnblüten („Poppies“) verteilt, welche sich die Menschen in Gedenken an die vielen unschuldigen Opfer des ersten und zweiten Weltkriegs ans Revers heften – gestern trugen beide Mannschaften Armbinden mit diesem Symbol. Zudem wurden vor dem Spiel Kränze im Mittelkreis niedergelegt und es gab eine sehr emotionale Schweigeminute.

Danach ging es zwar sofort lebhaft los, doch alles in allem dürfte die Begegnung es nicht mal annähernd in die Top-10 der bisherigen Duelle schaffen. Nach knapp zwei Minuten versuchte Timo Werner eine verunglückte Rückgabe von Harry Maguire zu erreichen und prallte dabei heftig mit Englands Ersatztorwart Jordan Pickford zusammen. Erneut eine Schrecksekunde für den Leipzig-Stürmer, der in den letzten Monaten schon so viel einstecken musste. Nach längerer Behandlungszeit kam Werner aber wieder zurück und hatte anschließend nahezu bei jeder gefährlichen deutschen Aktion seine Füße im Spiel. Allerdings scheiterte er auch gleich zweimal in aussichtsreicher Position am starken englischen Keeper Pickford (22./39.).

Auf der anderen Seite parierte auch Marc-André ter Stegen brilliant bei der besten englischen Chance, einem Kopfball von Jamie Vardy (49.).

