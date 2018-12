Nur ein Punkt Unterschied: TuS Vinnhorst verpasst Aufstieg in Turn-Bundesliga

Das hatten sich die Turner vom TuS Vinnhorst anders vorgestellt. Mit einem gemieteten Fanbus reisten sie ins bayrische Mohnheim zum Relegationswettkampf in die erste Bundesliga. Nach vier Geräten führten sie mit acht Punkten Vorsprung - doch am Reck lagen die Nerven blank.

Wie bitter! Ausgerechnet am letzten von sechs Geräten hat der TuS Vinnhorst den Aufstieg in die 1. Turn-Bundesliga verpasst. Gegen den Südzweiten aus Pfuhl verlor das Team knapp mit 35:36 Punkten. Immerhin im Duell um Platz drei gegen Eintracht Frankfurt setzten sich die Vinnhorster durch – und dürfen nun weiter vom Aufstieg in die 1. Bundesliga träumen. Freude wollte dennoch nicht aufkommen. „Die Enttäuschung überwiegt total“, sagte TuS-Teammanager Steffen Rüter nach dem Aufstiegs-Finale im bayerischen Monheim.

Die Bilder des Relegationswettkampfs: TuS Vinnhorst kämpft für den Bundesliga-Aufstieg Die an der Relegation teilnehmenden Mannschaften: Der TuS Vinnhorst und der TSV Pfuhl. ©

Zeichen auf Sieg nach vier Geräten Dabei sah es bis kurz vor Ende des Wettkampfes ganz nach einem Sieg des Meisters der Staffel Nord aus. Nachdem die Pfuhler anfangs am Boden mit 7:4 in Führung gingen, steigerte sich Vinnhorst in der Folge. Am Pferd (9:5) und an den Ringen (8:8) überzeugten die TuS-Turner. Nach einem deutlichen 7:0 beim Sprung und damit einem Zwischenstand von 28:20 sah alles nach einem Sieg der Hannoveraner aus. Selbst nach dem Barren-Turnen, bei dem die Pfuhler drei Punkte aufholten, zeigte sich das Team noch optimistisch.

Rayderly Zapata an den Ringen

Dramatisches Versagen am Reck Erst am Reck flatterten den Turnern die Nerven. Nachwuchs-Talent Thierno Diallo aus Spanien patzte bei der Landung und verlor 0:4, anschließend verlor David Schlüter zweimal die Kontrolle über die Stange und fiel zu Boden. Das Resultat: Eine 0:5-Wertung gegen sich. Damit war der Wettkampf für die Vinnhorster beendet. Auch eine tolle Leistung von Mika Säfken konnte das Ergebnis nicht mehr verbessern. „Am Ende war der Kopf der entscheidende Faktor des Tages“, gab Rüter zu. „Es haben sich aber alle toll präsentiert. Ich hätte es selbst auch verkackt, weil ich so nervös war.“

Der entscheidende Moment: David Schlüters Sturz am Reck

Ein Rest Aufstiegs-Hoffnung bleibt Die Vinnhorster Turner müssen nun hoffen. Es gibt Gerüchte, dass ein weiterer Erstligist aus finanziellen Gründen freiwillig aussteigt. In diesem Fall würde der TuS durch den dritten Platz in Monheim profitieren – und dürfte eine eigentlich grandiose Saison mit sieben Siegen aus sieben Wettkämpfen mit dem Aufstieg feiern. Einen Termin für die Entscheidung gibt es übrigens noch nicht. „Sollte es so kommen, nehmen wir die Herausforderung natürlich an“, sagte Rüter, „aber wir haben uns das anders vorgestellt und wollten mit einem Sieg gegen Pfuhl sicher aufsteigen.“ So bleibt es weiterhin eine Zitter-Partie.