Nur Esser war besser: So habt ihr die Spieler von Hannover 96 gegen Wolfsburg bewertet

Dieser Sieg war so wichtig für Hannover 96. Zum Auftakt des elften Spieltags bezwang Hannover 96 den VfL Wolfsburg im Nachbarschaftsduell mit 2:1 in der HDI-Arena. Nach einem durch den Videobeweis annullierten Treffer von Yunus Malli war es 96-Youngster Linton Maina, der in der ersten Hälfte mit seinem ersten Bundesligator die Führung für die Hausherren erzielte. Ihlas Bebou legte in Halbzeit zwei vom Elfmeterpunkt nach, Wolfsburgs Wout Weghorst gelang nur noch der Anschlusstreffer, ebenfalls vom Elfmeterpunkt.