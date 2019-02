Nur Gregor Traber erfüllt EM-Norm im Hürdensprint

Leipzig. Er strahlte in Siegerpose, scherzte mit den Fans, gab wie schon im Sommer in Nürnberg gefühlt die meisten Autogramme an die jungen (meist weiblichen) Leichtathletik-Anhänger. Kurzum: Der Leipziger Hürdensprinter Gregor Traber genoss seinen ersten Hallentitel seit 2011, als er ebenfalls in der Arena zum Sieg sprintete. „Ich bin froh, dass ich gewonnen habe. Denn gegen Erik Balnuweit darf man sich keinen Fehler erlauben“, sagte der 26-jährige Champion, der für den LAV Tübingen antritt.

Doch neben der Freude gab es auch eine Portion Nachdenklichkeit bei dem Blondschopf: „Mit dem Rennen und der Zeit bin ich nicht so zufrieden. Ich habe etwas riskiert, bin mal nicht so brav gelaufen. Aber das Ganze ist nicht richtig aufgegangen. Mein Anspruch ist, mich in der Weltspitze zu etablieren.“ In 7,62 s blieb er sechs Hundertstel über seiner fünf Jahre alten Bestzeit. Im Moment des Zieleinlaufes lag Traber auf Platz fünf der europäischen Bestenliste – daraus ist zu Wochenbeginn Rang sieben geworden. Doch schon heute besteht für den Schützling von Jan May die Chance, dies in Düsseldorf zu korrigieren.