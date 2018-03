Nur unter Bedingungen: Griechische Liga startet nach wochenlanger Unterbrechung wieder

Drei Wochen nach der zeitweiligen Unterbrechung der griechische Fußball-Superliga kann die höchste Spielklasse des Landes am kommenden Wochenende fortgesetzt werden. „Die Meisterschaft wird am Wochenende starten“ , sagte Superligasprecher Alexis Kougias im griechischen Rundfunk ERA-Sport.

Die Meisterschaft war am 13. März ausgesetzt worden, nachdem es am Vorabend beim Spitzenspiel zwischen Paok Saloniki und AEK Athen zu schweren Zwischenfällen gekommen war. Die Partie war abgebrochen worden, als Paoks Besitzer Iwan Savvidis aus Protest gegen eine Abseits-Entscheidung auf das Spielfeld gegangen war und dabei einen Revolver an seinem Gürtel trug.