"Bis zum letzten Atemzug": Nuri Sahins bewegender Abschiedsbrief an die BVB-Fans

Er war eines der Gesichter von Borussia Dortmund. Nuri Sahin zählte bei den Fans zu den Lieblingen. Doch nun ist er nicht mehr da, Sahin wechselte am letzten Tag der Sommer-Transferperiode vom BVB an die Weser. Sahin hat Dortmund verlassen und wird in dieser Saison für Werder Bremen auflaufen. Allerdings nicht, ohne sich von den Fans und dem Verein seines Herzens zu verabschieden.

Auf Facebook und Twitter veröffentlichte Sahin einen Brief, auf Türkisch, Englisch und Deutsch.