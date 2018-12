Bundesliga-Montagsspiel im Liveticker: Nürnberg trifft auf Bayer Leverkusen

Verständnis für den angekündigten Fanboykott im ersten Montagsspiel dieser Saison können sowohl Michael Köllner als auch Heiko Herrlich aufbringen. "Ich finde es gut, dass den Fans Gehör geschenkt wird", sagte Bayer Leverkusens Trainer Herrlich vor dem Duell am Montag (20.30 Uhr/ So könnt ihr das Spiel live sehen! ) beim 1. FC Nürnberg. "Ich habe Verständnis, dass Fans ihren Unmut über die Kommerzialisierung des Fußballs und gewisse Regularien zeigen", lautet das Motto bei Nürnbergs Coach Köllner. "Allerdings schaden sie mit solchen Aktionen der Mannschaft."

Stimmungsboykott hin, Stimmungsboykott her: Nach sechs sieglosen Bundesligapartien am Stück wollen sich die Franken mit einem Dreier endlich wieder Luft im Abstiegskampf verschaffen. Viel "Herz, Laufstärke und Kampfgeist" sei gegen Bayer gefordert, mahnte Köllner zum Abschluss des 13. Spieltags an.