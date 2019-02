Folgt nach dem Achtungserfolg gegen Borussia Dortmund gleich das nächste Erfolgserlebnis für den "Club"? Der 1. FC Nürnberg hat bei der Suche nach einem neuen Sportchef offenbar Johannes Spors - derzeitiger Kader-Planer des Hamburger SV - ins Visier genommen. Nach Bild-Informationen steht der Analyse- und Scouting-Experte ganz oben auf der Liste des FCN - womöglich sogar vor Trainer-Ikone Felix Magath. Zuletzt waren die Spekulationen um den einstigen Münchner und Wolfsburger Meistertrainer immer lauter geworden, der 65-Jährige sagte selbst, dass er jederzeit in der Lage sei, "einem Verein in Not zu helfen." Laut dem Bild gab es bereits Gespräche zwischen dem FCN und Spors, der beim HSV noch bis 2021 unter Vertrag steht.