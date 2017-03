Oberliga-Lokalduell: Heimstärke spricht für Chemie

Leipzig. Dritter gegen Fünfter, das klingt nach einem Duell hinter der Tabellenspitze. Doch beim anstehenden Stadtderby der Fußball-Oberliga zwischen Chemie und Inter Leipzig täuschen die bloßen Tabellenränge. Denn Chemie könnte angesichts noch offener Nachholspiele gar am Tabellenführer Germania Halberstadt vorbeiziehen, am neuen Zweitplatzierten FC Einheit Rudolstadt, der sich erst am Wochenende vor die zur Untätigkeit verurteilten Leutzscher schob, sowieso.

Der FC Inter hat bereits zwei Partien mehr ausgetragen als Chemie, zugleich aber drei Punkte weniger. Die „Orangen“ sind also keiner der der unmittelbaren Aufstiegskonkurrenten, eine hohe Hürde am Sonnabend, 14 Uhr, aber allemal. Das Hinspiel gewann Gastgeber Inter knapp mit 1:0. Unterdessen haben sich die Kader beider Teams etwas verändert. Torschütze war damals Bocar Djumo, der in der Winterpause zu Regionalligist Neugersdorf wechselte. Auch Laduele Lako Losarah (zurück in die USA) sowie Manuel Fuster (jetzt Co-Trainer) stehen nicht mehr im Inter-Aufgebot. Dafür ist Kai Druschky von Rot-Weiß Essen zurück, weitere interessante Akteure wie unter anderem der Argentinier Santiago Aloi oder der Armenier Arman Melkonyan (kam vom VfB Auerbach) sind neu bei Inter. Druschky traf am vergangenen Sonnabend erstmals wieder für Inter, machte das 1:1 beim - wohlgemerkt mühsamen - 2:1-Erfolg über Askania Bernburg. Fehlen wir Inter diesmal aber Mittelfeldmotor und -regisseur Marcello Franceschi, weil er seine fünfte Gelbe Karte absitzen muss.