Oberschenkel-Verletzung! Bayern-Star Jérôme Boateng droht WM-Aus

Sven Ulreich: Größtes Spiel in der Karriere des Neuer-Stellverteters. Strahlte Ruhe aus, hielt fest, was auf seinen Kasten kam. Ohne Chance beim ansatzlosen Linksschuss von Marcelo ins lange Eck. Ebenfalls machtlos als Asensio zum 1:2 ins lange Eck traf. Stark im Eins-gegen-Eins beim Schuss von Benzema. Note 3 © imago/Newspix