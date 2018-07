Das Verhalten vom deutschen Nationalspieler Mesut Özil vor, während und nach der WM in Russland ist weiterhin eines der heiß diskutiertesten Themen in Deutschland. Denn die Debatte um Özil und das Foto mit dem türkischen Präsidenten Erdogan wirft viele Fragen auf. Warum hat er das Foto machen lassen? Weshalb hat er sich anschließend nicht dazu geäußert? Wie geht es jetzt mit seiner Nationalmannschaftskarriere weiter? Fragen über Fragen.

Mustafa Özil ist Vater und war Vertrauer sowie Berater seines Sohns Mesut. Im Jahr 2013 aber trennten sich ihre Wege. Im Interview mit der Bild am Sonntag versucht Mustafa Özil nun trotzdem, Antworten auf diese Fragen zu finden.

Würde er persönlich an Mesuts Stelle nach den vielen ekelhaften Anfeindungen und dem blamablen WM-Aus des DFB-Teams weiter in der deutschen Nationalmannschaft spielen? "Sehr schwere Frage", sagt Papa Özil, "Er muss das selbst entscheiden. Wenn ich an seiner Stelle wäre, würde ich sagen: Schönen Dank, aber das war es! Dafür ist die Kränkung dann doch zu groß. Und wer weiß denn, was beim nächsten Spiel ist? An Mesuts Stelle würde ich zurücktreten. Aber das ist nur meine ganz persönliche Meinung."

"Mesut ist Sportler, will Fußball spielen und hat mit Politik nichts am Hut", meint der Papa. "Darum hat er sich bei dem Foto auch nichts gedacht."