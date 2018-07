Emotionaler Brief: So erklärt Ronaldo seinen Juventus-Wechsel!

Dieser Wechsel ist ein Paukenschlag in der Welt des Fußballs. Nach über neun Jahren bei Real Madrid wechselt Weltfußballer Cristiano Ronaldo zu Juventus Turin. Bei den Real-Fans verabschiedet sich der Portugiese mit einem offenen Brief.

Große Worte von einem großen Fußballer: Cristiano Ronaldo hat sich emotional von den Fans von Real Madrid verabschiedet. Er schieb einen offenen Brief, der direkt nach der Bekanntgabe des Transfers zu Juventus Turin auf der Homepage der Königlichen veröffentlicht wurde. Der fünffache Weltfußballer und Champions-League-Sieger schrieb wehmütig: „Diese Jahre bei Real Madrid und in dieser Stadt waren wahrscheinlich die glücklichsten meines Lebens.“ Er sei den Königlichen unendlich dankbar, denke aber, dass es an der Zeit sei, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Die Fans bat er, seine Entscheidung zu verstehen.

Neues Kapitel: Deshalb wechselt Ronaldo zu Juventus

Die Ablösesumme für den Transfer beläuft sich auf insgesamt 112 Millionen Euro, wie Juventus mitteilte. Nach Medienberichten unterschrieb der Stürmer einen Vierjahresvertrag bis 2022 und soll voraussichtlich am Montag offiziell vorgestellt werden. Die italienische „Gazzetta dello Sport“ sprach von einem „Jahrhundert-Geschäft“ und fügte hinzu: „Dienstag, 10. Juli 2018. Ein Datum, das in die Geschichte des italienischen Fußballs eingehen wird.“

Ronaldo schrieb in seinem Brief, dass er die Zeit in Madrid (vier Champions-League-Siege, zwei Meisterschaften und 450 Tore in 438 Spielen) nie vergessen werde: "Es waren neun absolut wundervolle Jahre, neun einzigartige Jahre. Für mich war es eine emotionale Zeit, aber auch eine harte Zeit aufgrund der Ansprüche bei Real Madrid." Seinen Transfer zu den Italienern erklärte er damit, dass er ein neues Kapitel in seinem Leben beginnen wollte, "weshalb ich den Verein darum gebeten habe, mich ziehen zu lassen. So fühle ich und ich bitte alle und besonders unsere Anhänger, mich bitte zu verstehen."

Hier der offene Brief übersetzt im Wortlaut:

"Diese Jahre bei Real Madrid und in der Stadt Madrid waren wahrscheinlich die glücklichsten meines Lebens.

Ich habe nichts als große Dankbarkeit für den Klub übrig, für dieses Spiel und für diese Stadt. Ich kann allen nur für die Liebe und Zuneigung danken, die ich erhalten habe.

Ich denke aber, dass es an der Zeit ist, ein neues Kapitel in meinem Leben zu beginnen, weshalb ich den Verein darum gebeten habe, mich ziehen zu lassen. So fühle ich und ich bitte alle und besonders unsere Anhänger, mich bitte zu verstehen.

Es waren neun absolut wundervolle Jahre, neun einzigartige Jahre. Für mich war es eine emotionale Zeit, aber auch eine harte Zeit aufgrund der Ansprüche bei Real Madrid. Ich werde diese Zeit nie vergessen. Ich durfte den Fußball in einer ganz besonderen Art und Weise genießen.

Ich hatte sowohl auf dem Feld als auch in der Umkleidekabine fantastische Teamkollegen, ich habe die Wärme dieser unglaublichen Fangemeinde gespürt und gemeinsam haben wir drei Champions-League-Titel in Folge und vier Champions-League-Titel in fünf Jahren gewonnen. Und ich wurde während meiner Zeit in diesem außergewöhnlichen Klub vier Mal Weltfussballer und gewann drei Mal den Goldenen Schuh.

Real Madrid hat mein Herz und meine Familie gewonnen. Mehr denn je möchte ich daher Danke sagen. Ich danke dem Verein, dem Präsidenten, den Direktoren, meinen Teamkollegen, allen Trainern, Ärzten, Physiotherapeuten und Angestellten. Es war eine unglaubliche Arbeit vonnöten, um auf jedes Detail zu achten.

Unendlichen Dank an unsere Fans und auch an den spanischen Fußball. In den neun aufregenden Jahren spielte ich gegen großartige Spielern. Mein Respekt und meine Anerkennung gilt allen.

Ich habe viel reflektiert und weiß, dass die Zeit für einen neuen Karriere-Abschnitt gekommen ist. Ich gehe, aber dieses Trikot, dieses Emblem und das Santiago Bernabeu werde ich immer in meinem Herzen aufbewahren, egal wo ich bin.