Offener Brief an Martin Kind: Bringt dieser Fragenkatalog Bewegung in den Stimmungsboykott?

Was macht die Fanszene?

Sie schreibt Martin Kind einen Brief. Der Fanbeirat mit 90 Fanclubs schickte am Montag per E-Mail einen Fragenkatalog an den 96-Boss. Der Inhalt zeigt zugleich die Gründe für den Stimmungsboykott. Die Fans wollen vom Vereinsvorsitzenden und Clubchef offene Fragen zur Abschaffung von 50+1 beantwortet haben. Kernthema ist der Rückkauf der Markenrechte. Mit diesen Rechten könnte der Verein regelmäßige Einnahmen von der Profiabteilung sichern – ein ähnliches Modell praktiziert Eintracht Frankfurt. Ob Kind die Fragen beantwortet und Kompromisse macht? Eher nicht. Am Montag erklärte Kind, er wolle sich den Fragenkatalog erstmal in Ruhe durchlesen.