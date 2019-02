Offensivschwacher DHfK Leipzig unterliegt beim TBV Lemgo 20:24

André Haber war nach dem Spiel entsprechend enttäuscht: „Im Angriff sind das viel zu wenig Tore von uns. Wir hatten nicht so viel Mut, wie ich mir das gewünscht hätte. Wir hatten eine starke Torhüterleistung, doch wir haben vorne viel zu viel liegen gelassen.“ Die Anfangsphase der Partie in der Phoenix Contact Arena verlief noch sehr ausgeglichen. Beide Offensivreihen fanden schwer ins Spiel (7. Minute, 2:2). Leipzigs Philipp Weber versuchte auf der Rückraum-Mitte das Spiel der Messestädter zu ordnen und Spielzüge einzuleiten. Das klappte zu Beginn nicht wie gewünscht. Der Rückraum der Leipziger kam nicht in die entsprechenden Wurfpositionen, sodass Lemgo-Keeper Peter Johannesson zahlreiche halbgare Abschlüsse der Leipziger parieren konnte. In der Abwehr zeigte sich der DHfK jedoch deutlich kompakter als noch bei der Niederlage in Göppingen. Torhüter Milos Putera kam gut in die Partie, seine Quote lag in der ersten Halbzeit bei rund 50% gehaltener Bälle. Vor allem die Würfe von den Außenpositionen parierte er stark und hielt unter anderem auch einen Siebenmeter. Im Angriff haperte es aber arg beim DHfK. Leipzig kam kaum zu freien Würfen gegen die kompakten Hausherren, zudem verwarf Spielmacher Weber einen Siebenmeter. Im Fokus der torarmen ersten Halbzeit standen die beiden stark aufspielenden Torhüter Putera und der Schwede Johannesson im Tor der Hausherren.