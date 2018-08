Öffentliches Training: Recken zeigen sich am Dienstag in Burgdorf vor Fans

Nach dem intensiven Testspiel-Wochenende beim Sparkassen-Cup in Nordhessen nimmt die TSV Hannover-Burgdorf die Trainingsarbeit auf. Am Dienstagnachmittag können die Fans den Recken bei der öffentlichen Einheit zuschauen und anschließend mit den Spielern ins Gespräch kommen.

Anzeige

Drei Testspiele gegen Bundesliga-Konkurrenten in drei Tagen – der Sparkassen-Cup in Hessen hatte es in sich für die Handball-Recken der TSV Hannover-Burgdorf. Am Ende sprang nach Siegen gegen Gummersbach und Lemgo sowie einer Niederlage gegen Melsungen Platz fünf heraus.

„Langsam greift ein Rädchen ins andere“ „Es waren drei sehr intensive Tage für die Jungs. Zum Glück gab es keine neuen Verletzten“, bilanzierte Recken-Sportchef Sven-Sören Christophersen, „insgesamt war es ein sehr gutes Vorbereitungsturnier für uns, aus dem wir wichtige Erkenntnisse gewinnen konnten. Langsam greift ein Rädchen ins andere. Allerdings wissen wir, dass noch einiges an Arbeit vor uns liegt.“ Aber „Smöre“ ist sich sicher: „Der Coach wird die Jungs weiter pushen.“ Am Freitag beim Harting-Cup in Minden steht der nächste Test gegen Bundesliga-Aufsteiger Bergischer HC an.

Das sind die Bilder der TSV Hannover-Burgdorf vom Sparkassen-Cup. Kai Häfner von der TSV Hannover-Burgdorf (rechts) setzt sich gegen Melsungens Julius Kühn durch. © Heinz Hartung Morten Olsen (Mitte) kommt zum Abschluss. © Heinz Hartung Hannovers Timo Kastening wirft auf das Melsunger Tor. © Heinz Hartung Recken-Neuzugang Christian Ugalde hält drauf. © Heinz Hartung Morten Olsen beim Wurf. © Heinz Hartung Recke Evgeni Pevnov holt aus. © Heinz Hartung Hannovers Fabian Böhm wirft mit ganzer Kraft. © Heinz Hartung Kapitän Kai Häfner (rechts) im Zweikampf mit Julius Kühn © Heinz Hartung Timo Kastening entkommt Donat Bartok und Tim Suton vom TBV Lemgo. © Heinz Hartung Recke Morten Olsen tankt sich gegen Lemgos Fabian van Olphen (rechts) und Christoph Theuerkauf durch. © Heinz Hartung Kapitän Kai Häfner hebt ab. © Heinz Hartung Recken-Trainer Antonio Carlos Ortega blickt skeptisch. © Heinz Hartung Hannovers Ilja Brozovic beim Wurf, Lemgos Fabian van Olphen schaut zu. © Heinz Hartung Hannovers Evgeni Pevnov wird von Lemgos Donat Bartok gestoppt © Heinz Hartung

Anzeige

Grillen mit den Stars Am Dienstag um 15. 30 Uhr trainieren die Recken für ihre Fans öffentlich und kostenlos in der Halle der Gudrun-Pausewang-Schule in Burgdorf. Nach 90 Minuten gibt’s Autogramme von den Stars und beim Grillen Gelegenheit, mit ihnen zu plaudern.