Offiziell: Carlo Ancelotti beim FC Bayern entlassen - Sagnol übernimmt

Julian Nagelsmann (30): Der Hoeneß-Favorit. Immer wieder schwärmte Bayerns Präsident vom Trainer-Überflieger der TSG Hoffenheim, es gab schon Gerüchte um eine Einigung ab 2019, also dem Ende von Ancelottis Vertragslaufzeit. Zuletzt brachte sich Nagelsmann sogar selbst ins Gespräch: „Der FC Bayern würde mich vielleicht noch ein Stück glücklicher machen", sagte er, relativierte diese Aussagen aber später. Auch die Spekulationen, wonach er in seinem bis 2021 laufenden Vertrag eine Ausstiegsklausel über fünf Millionen Euro besitze, dementierte sein Berater umgehend. Dass der Tabellenzweite Nagelsmann zum jetzigen Zeitpunkt ziehen lassen würde, ist höchst unwahrscheinlich. © imago

Willy Sagnol (40): Die interne Lösung. Seit Saisonbeginn verstärkt der Franzose als Ancelottis Assistent den Trainerstab der Münchner. Am Samstag sitzt er in Berlin gegen Hertha auf der Bank. Von 2014 bis 2016 coachte Sagnol den französischen Erstligisten Girondins Bordeaux. Ob ihm die Bosse den Job auch langfristig zutrauen, ist eher fraglich. © imago

Jürgen Klopp (50): Die Hammer-Lösung. Klopp wieder zurück in die Bundesliga zu lotsen, wäre ein echter Scoop – allerdings spricht wenig dafür, dass sich diese Variante umsetzen ließe – selbst wenn die Bayern ihn unbedingt wollen würden. Klopp hat bei Liverpool Vertrag bis 2022 und ist keiner, der dafür bekannt ist, seine Projekte vorzeitig abzubrechen. In Mainz und Dortmund arbeitete er jeweils sieben Jahre. Und auch wenn er auf der Insel gerade mächtig medialen Gegenwind spürt: Klopp ist ein Kämpfer. Und außerdem nicht gerade ein großer Fan des FC Bayern und deren Verantwortlichen… © imago

Thomas Tuchel (44): Der heißeste Kandidat. Zum einen, weil er sofort verfügbar wäre. Mit seinem Ex-Klub Borussia Dortmund gibt es keinerlei Verpflichtungen oder Vereinbarungen mehr. Nach SPORTBUZZER-Infos hatte Tuchel zuletzt immer wieder Anfragen aus aller Welt: China, Russland, Italien, Spanien – vor allem aus England, wo er auch gerne arbeiten würde. Klar ist aber: Sollte Bayern ihm tatsächlich ein Angebot machen, wäre Tuchel bereit. In seiner Wahl-Heimat München besitzt er übrigens ein Haus, derzeit wohnt Tuchel noch in Dortmund. © imago

Die Pressemeldung des FC Bayern München im Wortlaut:

„Die Leistungen unserer Mannschaft seit Saisonbeginn entsprachen nicht den Erwartungen, die wir an sie stellen. Das Spiel in Paris hat deutlich gezeigt, dass wir Konsequenzen ziehen mussten. Das haben Hasan Salihamidžić und ich Carlo heute in einem offenen und seriösen Gespräch erklärt und ihm unsere Entscheidung mitgeteilt“, so Karl-Heinz Rummenigge, der Vorstandsvorsitzende der FC Bayern München AG. „Ich darf mich bei Carlo für die Zusammenarbeit bedanken und bedauere die Entwicklung, die sie genommen hat. Carlo ist mein Freund und wird es bleiben, aber wir mussten hier eine professionelle Entscheidung im Sinne des FC Bayern treffen. Ich erwarte jetzt von der Mannschaft eine positive Entwicklung und absoluten Leistungswillen, damit wir unsere Ziele für diese Saison erreichen.“