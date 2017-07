Offiziell: Derby Chemie – Lok zum Saisonstart

Vier Tage nach dem Derby findet bereits der 2. Spieltag statt. Dann läuft Lok erstmals daheim gegen Babelsberg auf, Chemie reist zum ersten Auswärtsmatch nach Cottbus. Der ZFC Meuselwitz beginnt beim FC Viktoria in der Hauptstadt. Wie Lok tragen auch die Zipsendorfer die erste Heimpartie an einem Mittwoch (2. August) aus – Gegner ist mit der VSG Altglienicke ein Neuling. Noch vor Weihnachten werden die ersten beiden Spieltage der Rückrunde ausgetragen. Daher kommt es noch in diesem Jahr – am 8., 9. oder 10. Dezember – zum Derby-Rückspiel zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie. Die Winterpause geht vom 17. Dezember bis 2. Februar. Die Saison wird mit dem 34. Spieltag am 12. Mai beendet.

In der Oberliga Süd geht es genau eine Woche später als in der 2. Bundesliga und der Regionalliga Nordost los. Denn auch für die 5. Liga veröffentlichte der Nordostdeutsche Fußball-Verband am Mittwoch den Spielplan samt vorläufigen Terminen. Demnach startet Neuling FC Eilenburg am Wochenende 4. bis 6. August mit einem Auswärtsspiel in Sandersdorf. Die erste Heimpartie steigt 14 Tage danach gegen Schott Jena. Am 3. Spieltag kommt es Ende August zum Derby beim FC International Leipzig. Der ambitionierte FC Inter, der in der neuen Saison in Torgau aufläuft, beginnt laut vorläufigem Plan sogar mit Dreifach-Heimrecht gegen den VFC Plauen, Wismut Gera und Eilenburg. Die Hinrunde endet am 10. Dezember, die Rückrunde startet am 16. bis 18. Februar.