Zum Medizincheck in Turin: Emre Can wechselt ablösefrei zu Juventus!

Seit bekannt wurde, dass Defensiv-Allrounder Emre Can den FC Liverpool im Sommer verlässt, wurde der deutsche Nationalspieler immer wieder mit Juventus Turin in Verbindung gebracht. Via Twitter wurde der Wechsel des 24-Jährigen zum italienischen Serienmeister nun offiziell verkündet. Die "Alte Dame" veröffentlichte ein Bild des früheren Bayern-Profis am Flughafen von Turin und schrieb: "Emre Can ist gelandet!"