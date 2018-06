Offiziell: Emre Can wechselt von Liverpool zu Juventus Turin

Can, der in Deutschland für den FC Bayern und Bayer 04 Leverkusen aktiv war, absolvierte bisher 20 Spiele für die deutsche Nationalmannschaft, verpasste die WM 2018 aber verletzungsbedingt. Für Liverpool spielte er über 150-mal und wurde zum wichtigen Spieler für Trainer Jürgen Klopp im defensiven Mittelfeld. Die „Reds“ haben als Ersatz bereits Leipzigs Naby Keita und Fabinho von der AS Monaco verpflichtet.

Can wird Khedira-Teamkollege

In Turin wird Can Teamkollege seines Nationalmannschaftskollegen Sami Khedira, dessen Vertrag bei Juventus verlängert werden soll. Der 31-Jährige spielt seit 2015 für Juventus. Der defensive Mittelfeldprofi ist unter Trainer Massimiliano Allegri Stammspieler und Leistungsträger. Sein aktueller Kontrakt läuft noch bis 2019, Can gilt perspektivisch als Erbe des Stuttgarters. Dagegen soll Khediras Weltmeisterkollege Benedikt Höwedes, der vom FC Schalke 04 ausgeliehen war, nach etlichen Verletzungspausen nicht fest verpflichtet werden, wie bereits am Montag berichtet wurde.