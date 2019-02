Offiziell: Ex-Liverpool-Trainer Rodgers verlässt Celtic und wird Leicester-Trainer

Wechsel zum ungewöhnlichen Zeitpunkt! Brendan Rodgers ist seit Dienstagabend offiziell neuer Trainer von Leicester City. Er verlässt damit den schottischen Erstligisten FC Celtic aus Glasgow während der laufenden Saison. Damit wechselt er vom Meisterschaftsanwärter Nummer eins in Schottland nach Leicester, das gegen den Abstieg aus der Premier League in England kämpft.

Leicester trennte sich von Puel

Der Nordire hatte bereits seinen Posten als Coach von Celtic Glasgow geräumt und war Topfavorit auf das vakante Amt in Leicester. Die "Foxes" hatten sich am Sonntag nach anhaltenden Misserfolgen und nur 32 Punkten aus 27 Liga-Spielen in dieser Saison von Claude Puel getrennt.