Offiziell: Florian Kohfeldt wird Cheftrainer von Werder Bremen

Markus Weinzierl, Jürgen Klinsmann, Thomas Tuchel - drei Trainer, die aktuell ohne Verein sind. Wer noch? Der SPORTBUZZER gibt einen Einblick. © imago/Montage

René Weiler: Sein bisheriger Verein RSC Anderlecht trennte sich am selben Tag der Jonker-Entlassung in Wolfsburg vom Schweizer. Kürzlich verlor er mit dem RSC 0:3 in München. Der Champions-League-Teilnehmer steckt allerdings in einer Krise, in Belgien ist Anderlecht nur Neunter. © imago

André Schubert: Schubert ist durch seine Tätigkeit bei Borussia Mönchengladbach (2015–2016) voll auf dem Bundesliga-Radar. Der Glatzkopf trainierte zuvor unter anderem den SC Paderborn (2009–2011) und die deutsche U15. Mit Gladbach sammelte der gebürtige Kasseler zuletzt auch wertvolle Champions-League-Erfahrung. © imago

Thomas Tuchel: Seit Sommer ohne Verein, nachdem er sich mit Borussia Dortmunds Vorstandsboss Hans-Joachim Watzke überworfen hatte. Zuvor hatte er mit dem BVB den DFB-Pokal gewonnen und zwei Jahre lang sehr erfolgreich gearbeitet. © imago

Bruno Labbadia: Der Ex-Stürmer gehört zu den verlässlichen Größen in der Bundesliga, trainerte zunächst von 2008 bis 2009 in Leverkusen. Zuletzt war er eher für seine Verbindung zum HSV bekannt, den er von 2009 bis 2010 und von 2015 bis 2016 zweimal trainierte. Labbadia ist mit bislang 200 Spielen ein echter Liga-Veteran, coachte im deutschen Oberhaus auch den VfB Stuttgart. © imago

Henrik Larsson: Ein möglicher Überraschungskandidat mit Flair. Der einstige schwedische Weltklassestürmer, der in seiner aktiven Karriere für Celtic Glagow (1997–2004), den FC Barcelona (2004–2006) und Manchester United (2007) auflief, coachte bislang nur in Schweden, dort in den letzten zwei Jahren seinen Heimatklub Helsingborgs IF. © imago

Markus Weinzierl: Der Straubinger schaffte wie schon Vorgänger André Breitenreiter nur eine Saison beim FC Schalke 04. Zuvor arbeitete Weinzierl vier Jahre lang erfolgreich beim FC Augsburg, etablierte die Schwaben in der Bundesliga. © imago

Danny Blind: War von 2015 bis 2017 holländischer Nationaltrainer, zuvor Sportlicher Leiter von Ajax Amsterdam und Co-Trainer der Elftal unter Louis van Gaal und Guus Hiddink. © imago

Thomas Schaaf: Der erfahrene Trainer ist eine Werder-Institution. In der Bremer Jugend groß geworden, spielte er bis zu seinem Karriereende 1994 für den SVW. Anschließend wurde er in der Hansestadt Co-Trainer von Otto Rehhagel, 1999 schließlich selbst Trainer. Das blieb er bis 2013, stand insgesamt 644-mal an der Linie. Es folgten erfolglose Gastspiele bei Eintracht Frankfurt und Hannover 96. © imago

Juande Ramos: Eine lange und glanzvolle Trainerkarriere kann der routinierte Spanier vorweisen, der allein zweimal den Uefa-Cup gewinnen konnte. Richtig bekannt wurde Ramos als Trainer des FC Sevilla (2005–2007), mit dem er sensationelle Erfolge feiern konnte. Ein Jahr lang arbeitete er anschließend in England bei Tottenham, ehe er Real Madrid (2008–2009) übernahm. Nach nur einem Jahr war aber wieder Schluss auf dem berüchtigten Schleudersitz. Vier Jahre trainierte Ramos anschließend den ukrainischen Spitzenklub Dnipro, zuletzt kurz den FC Málaga, bei dem er 2003/2004 schon mal auf der Bank saß. © imago

Bernd Schuster: Unglaublich, dass der „blonde Engel“ in Deutschland zuletzt 1998/1999 als Trainer des 1. FC Köln in Erscheinung trat. Es folgten Trainerstationen in Xerez (2001–2003), bei Shakhtar Donezk (2003/2004), Levante (2004/2005), Getafe (2005–2007), Real Madrid (2007/2008), Besiktas Istanbul (2010/2011) und Málaga (2013/2014). Eigentlich wäre es für den 57-Jährigen fast an der Zeit für eine Station in der Bundesliga. Vielleicht beim Ex-Klub? Von 1993 bis 1996 spielte Schuster in Leverkusen. © imago

Holger Stanislawski: Der Hamburger darf in dieser Liste nicht fehlen. Mittlerweile ist „Stani“ allerdings seit 2013 ohne Trainerposten. Von 2008 bis 2011 coachte er „seinen“ FC St. Pauli, für den er von 1993 bis 2004 schon gespielt hatte. Wenige Monate lang trainierte er Hoffenheim (2011/2012), anschließend ein Jahr lang einigermaßen erfolgreich den 1. FC Köln, von dem er sich aber doch verabschiedete. Arbeitet aktuell als Experte für das ZDF. © imago

Andreas Herzog: Der gebürtige Wiener ist eine Werder-Legende, absolvierte 303 Spiele für den SVW und schoss 70 Tore. Zuletzt arbeitete Herzog als Co-Trainer von Klinsmann, nachdem er in gleicher Position schon für Österreich gearbeitet hatte – unter Josef Hickersberger und Karel Brückner. © imago

Markus Kauczinski: Vier Jahre lang coachte Kauczinski den Karlsruher SC, von 2012 bis 2016. Mit den Badenern schaffte er es immerhin in die Bundesliga-Relegation, wo er am HSV scheiterte. Beim FC Ingolstadt wurde er im November nach nur wenigen Monaten entlassen – in seinen zwölf Spielen holte er im Schnitt nur 0,42 Punkte. © imago

Remi Garde: Der Franzose legte sich zuletzt in England auf die Nase, konnte bei Aston Villa in einer chaotischen Saison in vier Monaten nichts leisten. Bei Olympique Lyon, wo er unter Claude Puel, Gérard Houllier, Paul Le Guen und Alain Perrin als Co-Trainer arbeitete, lief es besser. Von 2011 bis 2014 trainierte er OL, holte einen französischen Pokalsieg. © imago

Mirko Slomka: Der Hildesheimer trainerte bisher TeBe Berlin, den FC Schalke 04, Hannover 96 und den Hamburger SV. Zuletzt war Slomka erfolglos Trainer des Zweitliga-Absteigers Karlsruher SC. Wäre eine Lösung mit Niedersachsen-Kolorit. © imago

Sami Hyypiä: Gibt’s die Rückkehr des Finnen? Der Ex-Verteidiger machte in Leverkusen keinen schlechten Job. Der Liverpooler arbeitete von 2012 bis 2014 – teilweise als Doppelspitze mit Sascha Lewandowski – in der BayArena. Unterm Bayer-Kreuz hatte der Finne von 2009 bis 2011 auch gespielt. Außerdem coachte Hyypiä Brighton & Hove Albion in Englands zweiter Liga sowie von 2015 bis 2016 den Schweizer Topklub FC Zürich. © imago

Frank de Boer: Der holländische Star wurde gerade nach nur vier Spieltagen ohne Punktgewinn bei Crystal Palace gefeuert. Ein Job, den er erst vor wenigen Wochen angetreten hatte. Der frühere Innenverteidiger hielt auch bei Inter Mailand zuvor nur drei Monate durch, wurde gefeuert. In seiner Vita gibt es aber auch Glanzpunkte: Unter Bert van Marwijk war er von 2008 bis 2011 Co-Trainer der holländischen „Elftal“ und von 2010 bis 2016 Chefcoach von Ajax Amsterdam. © imago

Michael Frontzeck: Hat auch große Erfahrung – mit insgesamt aber überschaubarem Erfolg. Der gebürtige Gladbacher ist seit Dezember 2015 auf Jobsuche. In seiner Karriere coachte er Alemannia Aachen (2006/2007), Arminia Bielefeld (2008/2009), Gladbach (2009–2011), St. Pauli (2012/2013) und Hannover 96. © imago

Armin Veh: Mehr Erfahrung als Veh hat kaum einer im deutschen Fußball. Der gebürtige Augsburger hat bereits unzählige deutsche Profiklubs betreut. Alles fing beim FC Augsburg (1990–1995) an, weiter ging’s in Fürth (1996/1997), Reutlingen (1998–2001), Rostock (2002/2003), wieder Augsburg (2003/2004), VfB Stuttgart (2006–2008, hier gelang ihm der deutsche Meistertitel), VfL Wolfsburg (2009/2010), Hamburger SV (2010/2011) und zweimal Eintracht Frankfurt (2011–2014 und 2015/2016). Aktuell arbeitet Veh als Experte für Sport1. © imago

Jürgen Klinsmann: Der Ex-Bundestrainer wurde im November als Trainer der US-Nationalmannschaft gefeuert. Fünf Jahre lang coachte er das USMNT, nachdem er von 2004 bis 2006 Trainer von Deutschland war und 2008/2009 ohne großen Erfolg die Bayern coachte. © imago

Laurent Blanc: Drei Jahre lang war der frühere Weltklasse-Verteidiger Trainer von Paris Saint-Germain, gewann in seiner Trainerkarriere viermal die französische Meisterschaft und zweimal den Pokal. 2016 musste er gehen. In seiner Spielerkarriere wurde der Mann aus Alès Weltmeister, Europameister und Meister in England. © Getty

Ronald Koeman: Der Holländer wurde gerade nach anderthalb Jahren beim FC Everton entlassen, wo er es nicht schaffte, den Abgang von Stürmerstar Lukaku zu kompensieren. Zuvor coachte der Ex-Nationalspieler Vitesse Arnheim, Ajax Amsterdam, Benfica Lissabon, PSV Eindhoven, FC Valencia, AZ Alkmaar, Feyenoord und den FC Southampton. © Getty

Pako Ayestarán: Der Spanier sammelte Erfahrungen als Co-Trainer von Rafa Benitez bei Teneriffa, Valencia und in Liverpool. Anschließend machte er sich selbstständig, arbeitete als Trainer in Mexiko (Estudiantes/Santos Laguna) und in Israel, wo er Maccabi Tel Aviv trainierte. 2016 kehrte er als Co-Trainer von Gary Neville zum FC Valencia zurück. Nach Nevilles Entlassung trainierte er Valencia selbst – wurde allerdings im September entlassen. © imago

Morten Olsen: Der Trainerveteran spricht exzellent Deutsch und könnte die Leverkusener defensiv stablisieren. Im November 2015 hörte er nach 16 Jahren als Trainer Dänemarks auf. Zuvor hatte er Bröndby (1990–1992), den 1. FC Köln (1993–1995) und Ajax Amsterdam (1997/1998) trainiert. © imago

Stefan Effenberg: Das Enfant terrible hat bisher nur eine Trainerstation auf dem Konto und ging in Paderborn total baden. Aber der wird weiter auf seine Chance hoffen und ist als Bundesliga-Veteran (402 Spiele für Mönchengladbach, Bayern und Wolfsburg) vielleicht eine Alternative… © imago

Vitor Pereira: Der Portugiese konnte im vergangenen Jahr 1860 München nicht vor dem Abstieg retten. Zuvor coachte er erfolgreich den FC Porto (2011-2013), Al-Ahli (2013/2014), Olympiakos Piräus (2015) und Fenerbahce Istanbul (2015/2016). © imago

Luis Enrique: Für die Bundesliga ist er wohl eine Nummer zu groß - wenn der Adressat nicht gleich FC Bayern oder Borussia Dortmund heißt. Der Spanier war von 2014 bis 2017 Trainer des FC Barcelona, gewann die Champions League und wurde zweimal Spanischer Meister. Vorherige Stationen: AS Rom und Celta Vigo. © Getty

Roberto Di Matteo: Trainierte zuletzt Zweitligist Aston Villa, doch schon im Oktober 2016 wurde er nach einem Katastrophen-Start wieder entlassen. Auch bei Schalke 04 agierte der Italiener glücklos. Zuvor gewann er die Champions League mit Chelsea und coachte von 2009 bis 2011 West Bromwich Albion. © imago

Dirk Schuster: Der gebürtige Chemnitzer wäre, verglichen mit einigen anderen Namen, die Down-to-Earth-Variante. Zuletzt trainierte der Sachse Darmstadt 98 (2012–2016) und den FC Augsburg. Bei den bayerischen Schwaben wurde er im Dezember überraschend entlassen. © imago

Jos Luhukay: Der Holländer trat in Stuttgart nach nur zwei Monaten im Amt zurück. Zuvor trainierte der Venloer den SC Paderborn, Borussia Mönchengladbach, den FC Augsburg und Hertha BSC. © imago

Peter Neururer: Der Kulttrainer ist auch vereinslos. Kehrt er noch mal in die Bundesliga zurück? Zuletzt coachte er den VfL Bochum – bis 2014. © imago

Christoph Daum: Der frühere Bundesliga-Trainer wurde im September als rumänischer Nationaltrainer entlassen. In Deutschland arbeitete er unter anderem für den 1. FC Köln, VfB Stuttgart und Bayer 04 Leverkusen. © Screenshot