Offiziell: HSV holt Orel Mangala vom VfB Stuttgart

Der Hamburger SV hat auf das Desaster zum Start der 2. Bundesliga mit einem Transfer reagiert: Vom Erstligisten VfB Stuttgart kommt der zentrale Mittelfeldspieler Orel Mangala auf Leihbasis an die Elbe. Über den Transfer war bereits am Morgen spekuliert worden. Eine Kaufoption wurde nicht vereinbart, Mangala ist der sechste externe Neuzugang der Hamburger, die am Freitag mit einer 0:3-Pleite gegen Holstein Kiel einen katastrophalen Start in die erste Zweitliga-Saison der Vereinsgeschichte hinlegten.