Offiziell! Kostenloses WM-Update für FIFA 18

Alle Stadien verfügbar

Laut Pressemitteilung können Spieler nicht nur das gesamte Turnier von Gruppenphase bis Finale mit allen Nationen in Online-Freundschaftsspielen und Turnier-Modi spielen, sondern auch in allen zwölf russischen Stadien. Außerdem sind auch weitere Lizenzmannschaften verfügbar - von Teams etwa, die bereits in der Qualifikation ausgeschieden sind. So kommen auch die Stars der Niederlande, Italien und USA in Russland zum Einsatz.