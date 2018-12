Offiziell: Ole Gunnar Solskjaer wird Trainer von Manchester United

Bayern-Schreck Ole Gunnar Solskjaer tritt bei Manchester United die Nachfolge des am Dienstag entlassenen Trainers Jose Mourinho an. Der Norweger, der den Münchnern in der Nachspielzeit des Champions-League-Endspiels 1999 mit einem Tor in der Nachspielzeit noch den Titel entriss und spätestens seitdem als United-Ikone gilt, übernimmt den Job zunächst bis Saisonende. Das verkündete der englische Rekordmeister am Mittwoch. Solskjaer erzielte zu seiner aktiven Zeit 126 Tore in 366 Spielen für Manchester United. Zuletzt trainierte der 45-Jährige in seiner Heimat den FK Molde. Die Saison ist jedoch bereits beendet. Die neue Spielzeit beginnt erst im März.