Offiziell: Ventura nicht mehr Trainer von Italien

Diese Vergleiche wird die Squadra Azzurra dieser Tage noch häufiger zu hören bekommen: Die "La Gazzetta dello Sport" erinnert an die bis dato letzte verpasste WM 1958 und läutet das Ende von Trainer Ventura ein. © Screenshot

Die "La Stampa" berichtet über das "italienische Disaster" und fragt: "Wer ist Schuld an dem Scheitern?" © Screenshot

"Tuttosport" schreibt von einem "verfluchten 0:0 in San Siro". © Screenshot

1958 und 2018: Diese beiden Jahre nennt die "La Repubblica" in einem Atemzug. "Italien aus der Weltmeisterschaft eliminiert", titelt das Blatt. © Screenshot