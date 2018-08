Offiziell: Waldemar Anton ist der neue Kapitän von Hannover 96!

In der Generalprobe gegen Bilbao lief das 96-Eigengewächs mit der Kapitänsbinde um den Arm auf, zeigte gegen die Spanier eine ganz starke Leistung. „Waldi hat eine steile Entwicklung genommen“, freute sich André Breitenreiter nach dem Spiel und legte nun nach: "Waldemar Anton ist mit starken Leistungen vorangegangen und hat sich das Kapitänsamt verdient. Er ist als Hannoveraner eine Identifikationsfigur für alle bei 96 und hat in den vergangenen anderthalb Jahren nicht nur sportlich, sondern auch als Persönlichkeit eine enorme Entwicklung genommen."

Es hatte sich angdeutet: Schon in einigen Testspielen trug Anton die 96-Binde, nun ist es offiziell. Waldemar Anton ist der neue Kapitän bei Hannover 96. Das hat André Breitenreiter am Donnerstag verkündet. Damit ist der 22-Jährige der jüngste Kapitän der Bundesliga. Stellvertreter von Anton ist Mittelfeldstratege Pirmin Schwegler.

Im Mannschaftsrat stehen Anton erfahrene Profis an der Seite, "die bereits vergangene Saison sehr viel für den erstklassigen Zusammenhalt des Teams auch außerhalb des Platzes getan haben", so Breitenreiter. Für den Mannschaftsrat benannte der 96-Trainer neben Waldemar Anton und Pirmin Schwegler zudem Marvin Bakalorz, Niclas Füllkrug, Edgar Prib, Oliver Sorg sowie Philipp Tschauner, der das Rennen um den Stammplatz im Tor verloren hat.

Anton: "Das macht mich extrem stolz"

Anton selbst ist voller Stolz über seine neue Rolle im Team: "Seit ich Fußball spiele, habe ich Verantwortung übernommen, und jetzt bin ich natürlich auch bereit dazu, diese Aufgabe anzunehmen. Vor zehn Jahren bin ich hier in die Akademie gekommen, jetzt darf ich die Mannschaft von Hannover 96 in der 1. Bundesliga als Kapitän aufs Feld führen – das macht mich extrem stolz. Ich will weiter mit Leistung vorangehen. Mir ist es aber auch wichtig, zu betonen, dass es bei uns im Team so ist, dass jeder in der Kabine Dinge ansprechen kann und dass jeder davon auch Gebrauch macht. Das soll und wird auch weiterhin so sein."