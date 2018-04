Offiziell: Zlatan Ibrahimovic spielt nicht bei der WM 2018 für Schweden

Schwedens Stürmerstar Zlatan Ibrahimovic wird für die Fußball-Weltmeisterschaft nicht in die schwedische Nationalmannschaft zurückkehren! Der 36-Jährige habe mitgeteilt, dass er seine Meinung zum Rücktritt nicht geändert habe, erklärte Lars Richt, der Sportdirektor im schwedischen Verband, am Donnerstag. "Ich habe am letzten Dienstag mit Zlatan gesprochen und er hat es sich nicht anders überlegt: Es ist noch immer ein Nein." Das bedeute, dass er nicht für das WM-Aufgebot berücksichtigt werde.

Doch steckt vielleicht noch mehr hinter dem WM-Aus? Ibrahimovic ist Teilhaber eines Wettanbieters. Nach dem FIFA Code of Ethics (Regel 25) dürfen WM-Spieler keine Anteile an Wettfirmen besitzen oder in irgendeiner Form an Wetten teilnehmen.