Leipzig. Vorweihnachtliche Charme-Offensive der Roten Bullen . Drei Tage, nachdem die Stars von Rekordmeister Bayern München ausschwärmten und diverse Fanclubs besuchten, gingen Ralf Rangnick, Oliver Mintzlaff, Timo Werner & Co auf Wanderschaft, beglückten 14 der 44 Offiziellen RB-Fanclubs (OFCs). Dabei ging es im Umkreis von 100 Kilometern bis in den Harz und mit insgesamt 1500 Club-Anhängern auf Tuchfühlung.

Bruma, Rangnick, Werner und Co beglücken offizielle RB-Fanclubs vor dem Weihnachtsfest. © Privat

Die kürzeste Anreise hatten Cheftrainer/Sportdirektor Rangnick und Kommunikationsdirektor Florian Scholz. Das Duo schaute bei den Holy Bulls in der stadioneigenen Kapelle vorbei. Geschäftsführer Mintzlaff und Direktor Ulrich Wolter gastierten beim Bulls Club in Lutz Köhlers Landgasthof Goldener Hirsch (Dölzig), die Nationalspieler Timo Werner und Konrad Laimer waren Star-Gäste bei Red Campus im Leipziger Elsterartig, der brasilianische Stürmer Matheus Cunha, der portugiesische Anarcho-Dribbler Bruma und Dolmetscher Jens Andrei mischten die Weihnachtsfeier der Kultras in Borna auf.