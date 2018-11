Ohne Abgänge: So würde die wertvollste 96-Elf der vergangenen Jahre aussehen

Er kam auf Leihbasis zu 96 und verließ Hannover ein Jahr später mit einem Marktwert von zwei Millionen Euro. Die Rede ist von Allan Saint-Maximin, der in seinem bislang einzigen Bundesliga-Jahr noch zu verspielt wirkte.Sein Weg führte ihn nach der 96-Leihe zurück zum AS Monaco, dann zum SC Bastia und schließlich zum OGC Nizza. Bei Bastia startete der junge Franzose dann durch, sodass auch Lucien Favre auf ihn aufmerksam wurde. Damals wr der heutige BVB-Coach noch in Nizza unter Vertrag und holte Saint-Maximin zu sich. Heute ist der 21-Jährige 20 Millionen Euro wert.