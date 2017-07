Ohne Übersetzung geht es nicht: RB Leipzig international in Seefeld

Seefeld. Auf dem beschaulichen Trainingsplatz von RB Leipzig in Seefeld geht es schon zwei Monate vor dem Debüt in der Champions League international zu. Französisch hier, portugiesisch oder englisch dort. Wenn Coach Ralph Hasenhüttl seine Mannschaft verbal auf die kommenden Aufgaben einstimmt, sind einige im Team auf Übersetzungshilfe angewiesen. So wie Neuzugang Bruma, gekommen von Galatasaray Istanbul: „Für mich ist es nichts Neues. In der Türkei war es auch so, dass die meisten türkisch gesprochen haben.“