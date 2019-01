"Bin ohne Wunschzettel angereist": So krempelt Thomas Doll Hannover 96 um

Wie tickt Doll?

Schon die Trainingszeiten nutzt der neue Mann anders. Am Montag und am Dienstag ließ Doll nur jeweils knapp eine Stunde auf dem Platz trainieren. Gestik, Mimik und Ansprache unterscheiden sich komplett. Breitenreiter sprach schon viel, Doll redet ständig mit seinen „Jungs“, begleitet jeden Pass und jeden Schuss. Misslingt etwas? „Kann passieren, egal!“ Gelingt es? „Gut. So geht das!“ Der neue Trainer hat ständig den Ball als Begleiter unterm Arm. Wenn nicht, gestikuliert er zwischenzeitlich wie ein italienischer Verkehrpolizist und gibt die Fahrtrichtung vor: zackig, in alle Richtungen und ständig in Bewegung. Ähnlich wie Breitenreiter umarmt Doll die Spieler und klapst ihnen freundschaftlich auf den Rücken.

Wie trainiert Doll?

Einfach! Der neue Trainer zieht Schwerpunkte (am Dienstag das Passen) durch. Erst gemächlich, dann mit Tempo. Bei 96 hakt auch im Training das Zusammenspiel. Auffällig, wie Doll gestern die Abwehrkette anwies, den Ball zunächst in Zeitlupe durch die Reihen zu passen. Anreize wie Torabschlüsse sollen Selbstvertrauen geben. „Nicht zu kompliziert“, rief er Hendrik Weydandt Dienstag nach. Das gilt auch für Dolls Trainingsplan.