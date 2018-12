Celtic im Old Firm von Glasgow geschlagen: Erster Rangers-Sieg seit sechs Jahren 

Erstmals seit über sechs Jahren hat der schottische Rekordmeister Glasgow Rangers wieder das Stadtderby gegen Celtic gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Steven Gerrard siegte am Samstag im 315. Old Firm mit 1:0 (1:0). Durch den Erfolg schlossen die Rangers, die nach einer Insolvenz in der Saison 2012/13 noch viertklassig waren, mit 42 Punkten zu Spitzenreiter Celtic auf. Allerdings hat der Nachbar ein Spiel weniger ausgetragen.